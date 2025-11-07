Nancy Pelosi ogłosiła, że nie będzie się ubiegać o reelekcję do Izby Reprezentantów w amerykańskim Kongresie. Oznacza to koniec prawie 40-lentiej kariery polityk Demokratów. 85-latka była pierwszą kobietą, która stanęła na czele Izby. Prezydent USA Donald Trump skomentował decyzję kongresmen: „Uważam, że zrobiła krajowi wielką przysługę, przechodząc na emeryturę. Wykonywała słabą pracę i dużo kosztowała kraj”.
Pelosi ogłosiła swoją decyzję w filmie wideo opublikowanym na platformie X i zaadresowanym do mieszkańców San Francisco, które reprezentuje w Izbie.
Naprawdę uwielbiałam reprezentować Wasz głos w Kongresie i zawsze czciłam pieśń św. Franciszka „Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”, hymn naszego miasta. Dlatego chcę, abyście Wy, moi drodzy mieszkańcy San Francisco, jako pierwsi dowiedzieli się, że nie będę ubiegać się o reelekcję do Kongresu
— powiedziała.
85-letnia polityk przez niemal dwie ostatnie dekady była dominującą postacią Partii Demokratycznej w Kongresie. Swój mandat w Izbie sprawowała od 1987 r., a w 2007 r. została wybrana na przewodniczącą Izby jako pierwsza kobieta w historii Kongresu. Na czele Izby stanęła dwukrotnie, po raz drugi w 2019 r. Po utracie przez Demokratów większości w Izbie w wyborach 2022 r. ustąpiła z kierownictwa partii, oddając władzę w ręce Hakeema Jeffriesa, uważanego za jej protegowanego. Od tego czasu przyjęła tytuł emerytowanej przewodniczącej (speaker emerita).
Pelosi była znana jako wytrawny i skuteczny gracz polityczny, zdolny do zawierania kompromisów i pozyskiwania poparcia dla kluczowych projektów, co przyznawali nawet jej republikańscy rywale, którzy mimo to często demonizowali ją w kampaniach wyborczych. Pod jej wodzą Kogres uchwalił ustawy należące do największych i najbardziej spornych w ostatnich latach, m.in. reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Obamacare) czy ustawę Inflation Reduction Act (IRA). Dwukrotnie doprowadziła też do wszczęcia wobec Donalda Trumpa procedury impeachmentu.
Późne wejście do polityki
Pelosi była też znana z zaangażowania w politykę zagraniczną, pierwotnie głównie w sprawie poparcia dla niezależności Tajwanu i obrony demokracji w Hongkongu, a w ostatnich latach obrony Ukrainy.
Swoje wpływy w partii zachowała także po oddaniu formalnej władzy i była uważana za główną postać stojącą za skłonieniem prezydenta Joego Bidena do wycofania się z wyścigu o reelekcję w 2024 r.
Pelosi była częstym obiektem ataków Republikanów, którzy przedstawiali ją jako symbol liberalnych elit z San Francisco. Prezydent Trump nadał jej przydomek „Szalona Nancy”. W 2022 r. jej mąż, Paul, został zaatakowany przez motywowanego politycznie napastnika, który planował wziąć ją na zakładniczkę.
Mimo że urodziła się w politycznej rodzinie, jako córka byłego kongresmena i burmistrza Baltimore, do czynnej polityki weszła dopiero w drugiej połowie życia. Wcześniej była znana głównie jako żona finansisty z organizowania kolacji w celu zbierania funduszy na kampanię Demokratów.
Trump: Pelosi to zła kobieta
Prezydent USA Donalda Trump odniósł się do decyzji Pelosi.
Myślę, że to zła kobieta. Cieszę się, że odchodzi na emeryturę. Uważam, że zrobiła krajowi wielką przysługę, przechodząc na emeryturę. Wykonywała słabą pracę i dużo kosztowała kraj
— powiedział.
