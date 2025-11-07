„Lotnisko w Liege w Belgii tymczasowo wstrzymało ruch samolotów z powodu wykrycia drona w przestrzeni powietrznej” - podała belgijska agencja prasowa Belga. Do zawieszenia na krótko ruchu lotniczego w portach w Brukseli i Liege doszło także wczoraj wieczorem.
Dziennik „Le Soir” poinformował, że ruch lotniczy w Brukseli został na krótko przerwany około godz. 21.20 wczoraj, a w Liege - chwilę później, około godz. 22.
Według cytowanego przez gazetę rzeczniczka firmy Skeyes odpowiedzialnej za kontrolę ruchu, w przypadku „poważnego zdarzenia” loty są zawieszane na pół godziny - zgodnie ze standardową procedurą. Ruch na lotnisku w Brukseli wznowiono już przed godz. 22.
Skoordynowany atak
Do wstrzymania pracy lotnisk w Brukseli i Liege z powodu dronów doszło po raz drugi w tym tygodniu. Wtargnięcie bezzałogowca sparaliżowało wcześniej ruch lotniczy w Belgii 4 listopada.
W związku z tymi wydarzeniami wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie kluczowych ministrów w rządzie Belgii oraz szefów służb, odpowiadających za bezpieczeństwo w tym państwie. Incydent z 4 listopada uznano za skoordynowany atak.
5 i 6 listopada pojawiły się również doniesienia o wstrzymaniu ruchu lotniczego z powodu bezzałogowców na lotniskach w Hanowerze w Niemczech i Goeteborgu w Szwecji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zamknięto ruch lotniczy na dwóch lotniskach w Belgii! Najpierw w Brukseli, a później w Liege. Powód? Aktywność bezzałogowców
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745119-paraliz-lotniska-w-liege-wtargniecie-drona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.