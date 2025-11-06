Król Karol III oficjalnie odebrał swojemu bratu Andrzejowi Mountbattenowi Windsorowi tytuł Jego Królewskiej Wysokości oraz księcia Yorku – podała C. Potwierdzeniem tego jest informacja zamieszczona w The Gazette, oficjalnym brytyjskim rejestrze publicznym istniejącym od 1665 r.
Opublikowany wpis brzmi:
Król z radością przyjął List Patentowy pod Wielką Pieczęcią Królestwa z dnia 3 listopada 2025 r., ogłaszając, że Andrzej Mountbatten Windsor nie będzie już uprawniony do posiadania i korzystania z tytułu, atrybutu »Jego Królewskiej Wysokości« ani tytularnej godności »Księcia«.
Wielka Pieczęć Królestwa to pieczęć lakowa używana w celu potwierdzenia akceptacji przez monarchę ważnych dokumentów państwowych.
Zamieszczenie tej informacji w The Gazette oznacza, że ogłoszona w ubiegłym tygodniu przez brytyjskiego monarchę decyzja o pozbawieniu Andrzeja tytułów formalnie weszła w życie.
Afera Epsteina
Król zdecydował o tym po miesiącach nacisków z powodu powiązań brata z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Decyzja ta zapadła krótko po publikacji pośmiertnych wspomnień Virginii Giuffre, która twierdziła, że w wieku 17 lat została zmuszona do kontaktów seksualnych z Andrzejem. Syn królowej Elżbiety II nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
W środę Pałac Buckingham potwierdził, że choć Andrzej straci także honorowy stopień wiceadmirała, to Karol III zgodził się aby zachował on Medal Południowego Atlantyku za służbę w marynarce wojennej podczas wojny o Falklandy w 1982 r. Członek rodziny królewskiej służył w Królewskiej Marynarce Wojennej przez 22 lata.
W ubiegłym tygodniu Pałac Buckingham poinformował, że Andrzej opuści swój dom w Royal Lodge w Windsorze i przeniesie się do posiadłość Sandringham House.
Brat króla zrezygnował z pełnienia obowiązków publicznych w 2019 r. po wywiadzie, w którym opowiedział o swojej przyjaźni z Epsteinem. W październiku tego roku zrzekł się on swoich tytułów królewskich, w tym tytułu księcia Yorku, po pojawieniu się kolejnych oskarżeń dotyczących jego życia prywatnego.
Pałac poinformował, że były książę zgodził się opuścić Królewską Lożę, ponieważ jego powiązania z Epsteinem nadal budzą kontrowersje.
Stacja BBC podała, że Andrzej nie sprzeciwiał się decyzji króla o odebraniu mu tytułów.
olnk/PAP
