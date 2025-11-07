Amerykańscy pracodawcy ogłosili w tym roku zwolnienie ponad 1,1 mln pracowników, co jest największą liczbą od czasu pandemii i porównywalną z okresem globalnego kryzysu finansowego - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas. Miniony miesiąc pod tym względem był najgorszym październikiem od 2003 r.
Jak wynika z danych firmy śledzącej ogłoszenia korporacji o zwolnieniach pracowników, w tym roku liczba ogłoszonych redukcji miejsc pracy wyniosła 1,1 mln, z czego 153 tys. w październiku, o 183 proc. więcej, niż miesiąc wcześniej. Jest to największa liczba zwolnień od 2020 r. i tylko o 100 tys. mniejsza niż w najgorszym roku kryzysu finansowego 2009 roku.
Miniony październik był najgorszym pod tym względem październikiem od 22 lat. W ostatnich tygodniach masowe zwolnienia ogłosiły jedne z największych korporacji m.in. Amazon (30 tys.), UPS i Target. Autor raportu, Andy Challenger ocenił, że jest to m.in. wynik wdrażania sztucznej inteligencji, na co wskazywały firmy w swoich ogłoszeniach. Inne czynniki wskazują również na osłabienie gospodarcze.
Niektóre branże dokonują korekty po gwałtownym wzroście zatrudnienia w czasie pandemii, ale dzieje się tak w obliczu wdrażania sztucznej inteligencji, spadku wydatków konsumenckich i korporacyjnych oraz rosnących kosztów, które prowadzą do zaciskania pasa i zamrożenia zatrudnienia
— powiedział Challenger, cytowany przez telewizję CNBC.
Jak zaznacza jednak „Washington Post”, liczby podawane w raporcie nie pokrywają się z oficjalnymi statystykami dotyczącymi składanych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, a także z liczbami w raporcie firmy ADP, zajmującej się obsługą wypłat dla pracowników firm. Według ADP, w minionym miesiącu powstało 42 tys. więcej miejsc pracy po dwóch miesiącach spadków. Dane wskazują, że zwolnienia dotyczyły przede wszystkim firm IT oraz usług biznesowych.
Oznaki spowolnienia gospodarczego na rynku pracy były wskazane przez Rezerwę Federalną jako główny powód podjęcia decyzji o drugiej z rzędu obniżce stóp procentowych. Prezes banku centralnego Jerome Powell ocenił jednak na posiedzeniu pod koniec października, że obserwowane zmiany są stopniowe i powolne.
koal/PAP
