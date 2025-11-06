Do makabrycznego aktu doszło dziś w nocy na terenie niemieckiego Hanau. Ktoś wymalowął krwią swastyki na różnych obiektach. Policja bada sprawę, ale na ten moment jest zagubiona i nie ma żadnych tropów.
Dziś w nocy doszło do niebywałego skandalu w niemieckiej miejscowości Hanau. Policja podała, że około 50 samochodów, ściany domów, a także skrzynki pocztowe zostały pomazane krwią. Co jeszcze bardziej zatrważające, na części obiektów pojawiły się symbole hitlerowskiej swastyki.
Wstępne badania wykazują, że jest to najprawdopodobniej ludzka krew, ale Policja nie ma pojęcia skąd ona pochodzi. Służby nie dostały żadnego zawiadomienia o rannych bądź zabitych osobach.
Śledczy zdezorientowani
Śledczy na ten moment nie wiedzą co się tak naprawdę stało.
Tło i motyw zbrodni są całkowicie niejasne
— przekazali.
Prowadzone jest śledztwo ws. zniszczenia mienia oraz użycia symboli niekonstytucyjnych.
xyz/Bild
