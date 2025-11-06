Szwedzka prokuratura oskarżyła syryjskiego nastolatka o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Celem 18-latka miał być letni festiwal, który odbywa się w Sztokholmie. „Uważamy, że celem tych działań było wywołanie poważnego strachu w społeczeństwie w imię Państwa Islamskiego” - tłumaczył prokurator Henrik Olin na konferencji prasowej.
Młodemu mężczyźnie zarzucono przygotowanie przestępstwa terrorystycznego, złamanie przepisów o materiałach łatwopalnych i wybuchowych, przejście szkolenia terrorystycznego, a także udział w organizacji terrorystycznej.
Uważamy, że celem tych działań było wywołanie poważnego strachu w społeczeństwie w imię Państwa Islamskiego
— podkreślił prokurator Henrik Olin na konferencji prasowej.
Aresztowany w lutym nastolatek został również oskarżony o usiłowanie zabójstwa wraz z 17-letnim obywatelem Syrii w Eppstein w Niemczech w sierpniu 2024 r.
Jak ujawniła prokuratura, 18-latek nagrał już film z przekazem propagandowym, który miał zostać opublikowany po zamachu na Festiwal Kultury w Sztokholmie, odbywający się w dniach 13-17 sierpnia. Plenerowe koncerty w centrum miasta jak co roku zgromadziły wielotysięczną publiczność. Gościem tegorocznej edycji festiwalu był polski zespół folkowy Daj Ognia.
Nastolatek był wcześniej skazany
Szwedzkie media podały, że oskarżony o przygotowywanie ataku terrorystycznego nastolatek został wcześniej skazany za udział w zamieszkach, które wybuchły w 2022 r. w imigranckiej dzielnicy miasta Linkoeping po spaleniu Koranu. Dokonał tego, w ramach prowokacji, duńsko-szwedzki prawicowy aktywista Rasmus Paludan.
W kwietniu 2017 r. Uzbek Rachmat Akiłow, powołujący się na związki z IS, dokonał zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. Mężczyzna wjechał skradzioną ciężarówką w ludzi na ulicy handlowej w centrum miasta, śmierć poniosło pięć osób. Akiłow odbywa w Szwecji karę dożywocia.
