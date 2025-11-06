Sekretarz transportu Sean Duffy zapowiedział, że od jutra zredukuje ruch lotniczy na 40 największych lotniskach w Stanach Zjednoczonych, jeśli do tego czasu nie zostanie zakończony paraliż budżetowy. Trwający od 36 dni shutdown jest najdłuższym w historii USA.
Shutdown - kontrolerzy bez wynagrodzeń
Duffy ogłosił swoją decyzję podczas konferencji prasowej wspólnie z szefem Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Bryanem Bedfordem. Jak tłumaczył Bedford, to wynik sytuacji kadrowej na lotniskach w obliczu tysięcy pracowników federalnych - w tym kontrolerów lotów - pracujących już drugi miesiąc bez wynagrodzenia ze względu na shutdown.
Widzimy narastającą presję w sposób, w który nie czujemy - gdybyśmy pozwolili jej nadal narastać - że moglibyśmy nadal mówić opinii publicznej, iż mamy najbezpieczniejszy system lotniczy na świecie
— powiedział Bedford.
Tysiące lotów każdego dnia
Redukcja ma dotyczyć 3,5-4 tys. lotów każdego dnia. Jest to już kolejne ostrzeżenie ze strony departamentu transportu na temat trudności w ruchu lotniczym związanym z paraliżem pracy administracji federalnej wynikającym z braku uchwalenia nowego budżetu.
„Za tydzień, Demokraci, zobaczycie masowy chaos”
Wczorajsza środa była 36. dniem shutdownu, przez co obecny impas jest najdłuższym w historii kraju, bijąc rekord z 2018 r. Negocjacje nad kompromisem budżetowym w ostatnich dniach przyspieszyły, ale nadspodziewanie dobre wyniki kandydatów Demokratów we wtorkowych wyborach w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku mogą usztywnić ich postawę negocjacyjną. Opozycja blokuje uchwalenie nowego budżetu bowiem domaga się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu „Obamacare”.
We wtorek Duffy ostrzegał, że na lotniskach brakuje 2-3 tys. kontrolerów lotów.
Za tydzień, Demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy też pewne części przestrzeni powietrznej ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego
— mówił Duffy.
W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty, co już doprowadziło do znaczących opóźnień na lotniskach. Jeśli impas potrwa do piątku, pracownicy ci nie otrzymają już drugiej należnej wypłaty.
PRZYPOMINAMY: Pierwszy od 2018 r. „shutdown” w USA stał się faktem. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym
