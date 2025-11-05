„Ludzie będą uciekać przed komunizmem w Nowym Jorku” - powiedział prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do wyników wtorkowych wyborów burmistrza tej metropolii, w których wygrał Zohran Mamdani.
5 listopada 2024 r. Amerykanie odzyskali swój rząd, odzyskaliśmy naszą suwerenność. Wczoraj trochę jej straciliśmy w Nowym Jorku, ale poradzimy sobie z tym, proszę się tym nie martwić
— powiedział Trump podczas forum biznesowego w Miami zorganizowanego w rocznicę wygranych przez niego wyborów prezydenckich.
Jeśli chcecie zobaczyć, co Demokraci w Kongresie chcą zrobić z Ameryką, popatrzcie na wyniki wczorajszych wyborów w Nowym Jorku, gdzie ich partia zainstalowała komunistę jako burmistrza największego miasta w kraju
— kontynuował prezydent.
Mówiłem, że nigdy nie będziemy mieć socjalisty wybranego na żadne stanowisko w naszym kraju. I miałem rację. Przeskoczyliśmy socjalistę i zamiast niego mamy komunistę. To nie wyszło zbyt dobrze
— podkreślił, odnosząc się do wyborów na burmistrza Nowego Jorku, w których zwyciężył kandydat Demokratów.
Ostrzeżenia Trumpa
Zaznaczył, że „od wielu lat” ostrzega, że jego „przeciwnicy są nastawieni na przekształcenie Ameryki w komunistyczną Kubę albo socjalistyczną Wenezuelę”.
Demokraci są tak ekstremalni, że Miami wkrótce będzie miejscem schronienia dla tych, którzy uciekać będą przed komunizmem w Nowym Jorku
— oświadczył Trump.
Następnie dodał: „Gdzie mieszkasz? W Nowym Jorku, ale próbuję wyjechać, bo nie chcę mieszkać w komunistycznym reżimie”.
Po wynikach wyborów decyzja, przed którą stoją Amerykanie, nie może być prostsza: mamy wybór między komunizmem i zdrowym rozsądkiem
— kontynuował prezydent USA.
Deklaracja
Oznajmił, że dopóki on jest szefem państwa, USA „nie staną się komunistyczne w żaden sposób, w żadnym kształcie ani w żadnej formie”.
Pod koniec wystąpienia Trump powiedział, że „komuniści, marksiści, socjaliści, globaliści mieli swoją szansę i nie przynieśli niczego poza katastrofą”.
Teraz zobaczymy, jak komunista będzie sobie radził w Nowym Jorku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomożemy mu. Chcemy, by Nowy Jork odnosił sukcesy. Pomożemy mu może trochę
— zapowiedział.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745011-ludzie-beda-uciekac-z-nowego-jorku-trump-mocno
