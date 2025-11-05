Coraz mniej Ukraińców czuje, że są mile widziani w Niemczech. To już tylko 32 procent. Mimo to... chcą tam zostać nawet na zawsze?

Coraz więcej Ukraińców i Ukrainek deklaruje, że chce zostać w Niemczech na stałe lub co najmniej na kilka lat, zarazem coraz mniej z nich czuje, że są mile widziani w tym kraju” - wynika z badania Federalnego Instytutu Badań Ludności (BiB).

Obecnie 59 proc. ankietowanych Ukrainek i Ukraińców mieszkających w Niemczech deklaruje chęć pozostania w tym kraju na zawsze lub co najmniej na kilka lat, niezależnie od dalszego przebiegu wojny w ich ojczyźnie. W 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, odsetek ten wynosił 37 proc.

Wśród osób z Ukrainy, które chciałyby wrócić do kraju, dwie trzecie ankietowanych jako główny powód podaje pozostawionych tam przyjaciół i członków rodziny.

Ukraińcy nie są mile widziani?

Ukrainek i Ukraińców chcących pozostać w Niemczech jest coraz więcej, ale jednocześnie narasta wśród nich poczucie, że nie są mile widziani. O ile latem 2022 roku 76 proc. uchodźców z Ukrainy deklarowało, że czuje, że są w RFN „zasadniczo mile widziani” lub „całkowicie mile widziani”, o tyle latem br. odsetek ten wyniósł 32 proc.

Wśród ukraińskich dzieci i nastolatków jedynie 34 proc. deklaruje, że chce pozostać w Niemczech na stałe; to mniej niż w pokoleniu ich rodziców. Dzieje się tak, mimo że w większości przypadków ta grupa szybko uczy się języka niemieckiego. BiB z niepokojem zauważa, że największe trudności emocjonalne i najniższe zadowolenie z życia wyrażają Ukrainki w wieku od 14 do 17 lat.

Szacuje się, że obecnie w Niemczech mieszka ok. 1,2 mln osób z ukraińskim paszportem. Stanowią oni, po Turkach, drugą co do wielkości grupę migrantów w Niemczech, wyprzedzając Syryjczyków. W 2022 roku Ukraińców było jeszcze więcej, ale od tego czasu mniej więcej co 10. osoba z Ukrainy wróciła do ojczyzny lub przeniosła się z Niemiec do innego państwa.

tt/PAP

