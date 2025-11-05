Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że jedną z przyczyn zwycięstwa Zohrana Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku było to, że wyborcy nie mogli głosować na niego.
Według sondaży, (fakt że) TRUMPA NIE BYŁO NA KARCIE DO GŁOSOWANIA I ZAMKNIĘCIE RZĄDU TO DWA POWODY, DLA KTÓRYCH REPUBLIKANIE PRZEGRALI DZIŚ WYBORY
— stwierdził prezydent na platformie Truth Social.
Od 1 października rząd USA jest zawieszony. Oznacza to, że część agencji rządowych wstrzymała funkcjonowanie, pracownicy budżetówki nie dostają pensji, zawieszono również pomoc żywnościową.
Po ogłoszeniu wyników wyborów Trump zamieścił na Truth Social złowieszczy wpis: „…I TAK SIĘ ZACZĘŁO!”
Spotkanie z senatorami
Wczorajszy wieczór nie zapowiadał się na zwycięstwo. Ale nie sądzę, żeby był dobry dla Republikanów. Nie jestem pewien, czy był dobry dla kogokolwiek, ale mieliśmy ciekawy wieczór i wiele się nauczyliśmy
— powiedział Trump, rozpoczynając śniadanie z republikańskimi senatorami w Białym Domu. Odniósł się w ten sposób do kilku nadspodziewanie dotkliwych porażek Republikanów we wtorkowych wyborach, m.in. w Wirginii, New Jersey i na burmistrza Nowym Jorku.
Zapowiedział, że zamierza porozmawiać z politykami partii na temat tego, „co oznacza wczorajsza noc”, dodając, że porażki miały związek z paraliżem budżetowym, tzw. shutdownem, trwającym od rekordowych 36 dni. Po raz kolejny wezwał też senatorów do uruchomienia „opcji nuklearnej” w Senacie, tj. do wyeliminowania progu 60 głosów (tzw. filibuster), koniecznego do przyjmowania większości projektów. Trump argumentował, że w ten sposób Republikanie mogliby sami zakończyć shutdown i przegłosowywać wszelkie ustawy. Przestrzegał też, że jeśli tego nie zrobią, uczynią to Demokraci po przejęciu władzy i wprowadzą radykalne reformy, „upychając sądy” swoimi nominatami.
Ostrzegł, że jeśli Republikanie nie posłuchają go w tej kwestii, będzie to „tragiczny błąd”. Republikanie dotąd opierali się naciskom prezydenta w tej sprawie, m.in. z powodu potencjalnej utraty wpływów, kiedy znajdą się w mniejszości.
Jako inną przyczynę wyborczych porażek Trump wskazał głosowanie korespondencyjne, bo - jego zdaniem - „tam, gdzie jest głosowanie pocztą, tam są oszustwa”.
Zapowiedź Trumpa
Jeśli kandydat komunistów Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest wysoce nieprawdopodobne, że będę przekazywał fundusze federalne, poza niezbędnym minimum, na moje ukochane (miasto rodzinne)
— napisał prezydent jeszcze przed wyborami na swojej platformie.
Zaś w wywiadzie dla CBS wyjaśnił, że jeżeli Nowym Jorkiem rządzi komunista, to przekazywane metropolii fundusze będą marnowane.
CZYTAJ TAKŻE: 34-letni Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta
Atak Mamdaniego
Niechęć prezydenta i nowego burmistrza jest wzajemna. W powyborczym przemówieniu Mamdani nie krył swojego stosunku do prezydenta.
Jeśli ktokolwiek może pokazać narodowi zdradzonemu przez Donalda Trumpa, jak go pokonać, to jest to miasto, które go zrodziło
— powiedział.
To nie tylko sposób na powstrzymanie Trumpa. To sposób na powstrzymanie każdego następnego
— przekonywał.
