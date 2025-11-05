„Co najmniej 10 osób zostało rannych na wyspie Oleron na zachodzie Francji, gdzie mężczyzna prowadzący samochód celowo wjeżdżał na drodze w pieszych i rowerzystów. 35-letni sprawca jest znany z poprzednich wykroczeń i zażywania narkotyków” - podał dziennik „Le Figaro”.
Dziś rano doszło do kilku wypadków drogowych między miejscowościami: Dolus-d’Oleron i Saint-Pierre-d’Oleron. Żandarmeria ustaliła, że sprawcą jest kierowca poruszający się w pojedynkę samochodem.
Sprawcą jest mieszkaniec wsi Cotiniere, odległej o 4 km od Saint-Pierre-d’Oleron na wyspie Oleron.
Działania mężczyzny były celowe
Prokuratura w La Rochelle potwierdziła, że działania mężczyzny były celowe. Przekazała także, że sprawca w chwili zatrzymania użył słów „Allah Akbar” i że przy zatrzymaniu konieczne było zastosowanie wobec niego paralizatora.
Motyw sprawcy nie został dotąd ustalony
— dodała prokuratura.
Na obecnym etapie nie zajmuje się tą sprawą prokuratura antyterrorystyczna. Wszczęto śledztwo w sprawie próby dokonania zabójstwa.
Mer Saint-Pierre-d’Oleron Christophe Sueur powiedział, że sprawca jest znany żandarmerii z powodu zachowań odbiegających od normy i problemów związanych z alkoholem. „Le Figaro” podał, że mężczyzna przed zatrzymaniem próbował podpalić swój samochód.
Na miejsce zdarzenia udaje się szef MSW Francji Laurent Nunez.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Kolejny zamach terrorystyczny? Auto wjechało w przystanek w Izraelu. Są ranni. Sprawcą jest 24-letni arabski obywatel Izraela
— Wjechał autem w tłum ludzi w Liverpoolu. 53-letni Paul Doyle nie przyznał się do winy. W wyniku zdarzenia ranne zostały 134 osoby
— Mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w tłum pieszych. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 5 osób. Policja szuka świadków
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744966-celowo-wjezdzal-autem-w-pieszych-co-najmniej-10-rannych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.