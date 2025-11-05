Doniesienia z Francji. Mężczyzna celowo wjeżdżał autem w pieszych, co najmniej 10 osób zostało rannych. Miał krzyczeć: „Allah Akbar”

Co najmniej 10 osób zostało rannych na wyspie Oleron na zachodzie Francji, gdzie mężczyzna prowadzący samochód celowo wjeżdżał na drodze w pieszych i rowerzystów. 35-letni sprawca jest znany z poprzednich wykroczeń i zażywania narkotyków” - podał dziennik „Le Figaro”.

Dziś rano doszło do kilku wypadków drogowych między miejscowościami: Dolus-d’Oleron i Saint-Pierre-d’Oleron. Żandarmeria ustaliła, że sprawcą jest kierowca poruszający się w pojedynkę samochodem.

Sprawcą jest mieszkaniec wsi Cotiniere, odległej o 4 km od Saint-Pierre-d’Oleron na wyspie Oleron.

Działania mężczyzny były celowe

Prokuratura w La Rochelle potwierdziła, że działania mężczyzny były celowe. Przekazała także, że sprawca w chwili zatrzymania użył słów „Allah Akbar” i że przy zatrzymaniu konieczne było zastosowanie wobec niego paralizatora.

Motyw sprawcy nie został dotąd ustalony

— dodała prokuratura.

Na obecnym etapie nie zajmuje się tą sprawą prokuratura antyterrorystyczna. Wszczęto śledztwo w sprawie próby dokonania zabójstwa.

Mer Saint-Pierre-d’Oleron Christophe Sueur powiedział, że sprawca jest znany żandarmerii z powodu zachowań odbiegających od normy i problemów związanych z alkoholem. „Le Figaro” podał, że mężczyzna przed zatrzymaniem próbował podpalić swój samochód.

Na miejsce zdarzenia udaje się szef MSW Francji Laurent Nunez.

tt/PAP

