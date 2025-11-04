Trwa 1351. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 5 listopada 2025 r.
14:52. Rosja rekrutuje Irakijczyków do walki na Ukrainie
„Rosja rekrutuje młodych Irakijczyków do wstępowania w szeregi jej armii i walki na froncie na Ukrainie” - poinformowała agencja AFP, powołując się na wyniki przeprowadzonego śledztwa. Obywatele Iraku kuszeni są wizją dobrych zarobków, a także możliwością zdobycia rosyjskiego paszportu.
Do rekrutacji wykorzystywane są media społecznościowe, takie jak TikTok i Telegram, których twórcy zapewniają pomoc potencjalnym arabskim rekrutom - nie tylko z Iraku, ale również Syrii, Egiptu i innych państw. Oferty na Telegramie dopasowane są do młodszych odbiorców, którym obiecuje się korzystne warunki finansowe. Obejmują one miesięczną pensję w wysokości czterokrotności wypłaty w irackiej armii, czyli 2800 dolarów, oraz jednorazową wypłatę po wstąpieniu do sił zbrojnych Rosji w wysokości do 20 tys. dolarów. Oprócz tego Irakijczykom oferuje się m.in. rosyjskie paszporty, ubezpieczenia czy emerytury.
Twórcy takich kont zapewniają kompleksową pomoc, związaną z załatwieniem podróży i wiz na wyjazd do Rosji oraz wstąpieniem tam do wojska. Udostępniają też gotową listę ważnych terminów wojskowych po rosyjsku, takich jak: „amunicja się skończyła”, „misja wykonana”, „mamy ofiary” i „samobójczy atak dronów”. Nie brakuje również kont oferujących inne podobne usługi, w tym pomoc w przesyłaniu zarobionych pieniędzy rodzinom w Iraku.
14:18. Port w Tuapse nad Morzem Czarnym wstrzymał eksport paliw po ukraińskim ataku
Po niedzielnych atakach ukraińskich dronów port w rosyjskim mieście Tuapse nad Morzem Czarnym wstrzymał eksport paliw, a lokalna rafineria - przetwarzanie ropy - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w branży paliwowej.
W wyniku nalotu dronów uszkodzone miały zostać instalacje w porcie oraz co najmniej jeden statek. Lokalna administracja potwierdziła, że w porcie wybuchł pożar.
Następnego dnia - w poniedziałek - rafineria, której produkcja przeznaczona jest głównie na eksport, wstrzymała pracę z powodu uszkodzeń infrastruktury portowej.
Rafineria ma zdolność przerobową sięgającą 240 tys. baryłek ropy dziennie. Zaopatruje głównie Chiny, Malezję, Singapur i Turcję.
13:29. Unieszkodliwiono 61 rosyjskich dronów
Obrona Powietrzna Ukrainy podała, że w nocy z wtorku na środę Rosjanie wypuścili 80 ciężkich dronów uderzeniowych; 61 z nich udało się strącić lub unieszkodliwić. Siedem bezzałogowców trafiło w cele, a w dwóch lokacjach odnotowano spadające na ziemię odłamki.
13:01. Rosja grozi, że dostarczy Wenezueli rakiety zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych
Rosja utrzymuje, że niedawno dostarczyła do Caracas samolotem transportowym Ił-76 systemy obrony powietrznej Pancyr-S1 i Buk-M2E oraz ostrzega Stany Zjednoczone, że gotowa jest wysłać tam zaawansowane rakiety balistyczne Oresznik, które mogą przenosić głowice nuklearne i pociski manewrujące Kalibr.
Poinformował o tym w środę TheWarZone, amerykański portal zajmujący się obronnością.
12:30. Sztab Generalny: trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim
Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.
Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku: w niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.
Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty
— napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza. Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone.
Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.
Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy (tzw. Droga Jedności).
11:53. Ekskluzywne nagrania HUR z akcji ukraińskich sił specjalnych!
Wywiad wojskowy Ukrainy pokazał ekskluzywne nagrania z akcji ukraińskich sił specjalnych na frontach w Zaporożu i Lymanie.
10:32. Zubożenie gleb Ukrainy zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie
Związane z wojennymi niedoborami ubożenie gleb Ukrainy zagraża długoterminowemu bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie – informuje pismo „Nature Communications Earth & Environment”.
Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Brytyjskie Centrum Ekologii i Hydrologii (UKCEH), Narodowy Uniwersytet I.I. Miecznikowa w Odessie (ONU) na Ukrainie oraz Wageningen University & Research (WUR) w Holandii.
Po uzyskaniu niepodległości Ukraina stała się jednym z największych eksporterów upraw na świecie. Była producentem i eksporterem śruty, oleju i nasion słonecznika, a także jednym z pięciu największych eksporterów kukurydzy i pszenicy. Wojna ograniczyła jednak dostawy składników odżywczych, zagrażając długoterminowemu zrównoważonemu rozwojowi.
Gdy Ukraina była częścią Związku Radzieckiego, nawozy były tam nadmiernie stosowane, co skutkowało nadmiarem składników odżywczych w glebie i zanieczyszczeniem środowiska. Autorzy dochodzą jednak do wniosku, że obecnie istnieje odwrotna sytuacja – niedobór trzech kluczowych składników odżywczych upraw w glebach rolnych.
Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zużycie syntetycznych nawozów zawierających fosfor i potas, z których większość jest importowana, gwałtownie spadło, a przez ostatnie 30 lat w większości kraju występował niedobór tych pierwiastków w glebach, co pogłębiła wojna.
Z kolei zużycie syntetycznych nawozów azotowych, które również początkowo spadło w latach 90., zaczęło ponownie rosnąć – częściowo dzięki produkcji krajowej. Doprowadziło to później do nadmiernego stosowania na wielu obszarach. Do 2021 roku tempo stosowania nawozów azotowych na Ukrainie (na hektar) należało do najwyższych na świecie, ale wojna spowodowała znaczny spadek zużycia.
10:15. W rosyjskich atakach rannych zostało co najmniej 13 osób
Co najmniej 13 osób zostało rannych w Ukrainie w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków Rosji z użyciem dronów i rakiet; wśród poszkodowanych są ratownicy medyczni, w których samochód uderzył dron – powiadomiły władze.
Czterech ratowników zostało rannych w następstwie wrogiego ataku w rejonie (powiecie) zaporoskim. Rosyjski dron FPV uderzył w busa (…). Pojazd został zniszczony
— przekazał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy Iwan Fedorow.
Trzy osoby ucierpiały w obwodzie dniepropietrowskim w środkowo-wschodniej Ukrainie, gdzie wojska Rosji także uderzały głównie z zastosowaniem bezzałogowców. Zniszczona została tam infrastruktura, domy prywatne i gazociąg – poinformowały władze obwodowe.
Kolejne trzy osoby zostały ranne w obwodzie chersońskim na południu kraju, na który leciały drony, pociski artyleryjskie i lotnicze. Trzy osoby zostały poszkodowane w nocnych nalotach dronów uderzeniowych na Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim na północy.
09:22. „Rosja konsekwentnie i celowo terroryzuje ukraińskich cywilów”
W Kupiańsku w obwodzie charkowskim w wyniku ataków wroga zginęli 62-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta - przekazał ukraiński sztab.
08:02. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 900 żołnierzy (łącznie 1146570 od początku pełnoskalowej wojny).
07:15. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 154 starcia bojowe - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 52 ataki rosyjskie sił.
00:01. HUR: zniszczyliśmy sztab operatorów dronów z elitarnej rosyjskiej jednostki Rubikon
Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Na jej oficerów i operatorów zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy – podał HUR we wtorek.
Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.
Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron - PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie
— poinformował HUR.
W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1351. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 5 listopada 2025 r.
14:52. Rosja rekrutuje Irakijczyków do walki na Ukrainie
„Rosja rekrutuje młodych Irakijczyków do wstępowania w szeregi jej armii i walki na froncie na Ukrainie” - poinformowała agencja AFP, powołując się na wyniki przeprowadzonego śledztwa. Obywatele Iraku kuszeni są wizją dobrych zarobków, a także możliwością zdobycia rosyjskiego paszportu.
Do rekrutacji wykorzystywane są media społecznościowe, takie jak TikTok i Telegram, których twórcy zapewniają pomoc potencjalnym arabskim rekrutom - nie tylko z Iraku, ale również Syrii, Egiptu i innych państw. Oferty na Telegramie dopasowane są do młodszych odbiorców, którym obiecuje się korzystne warunki finansowe. Obejmują one miesięczną pensję w wysokości czterokrotności wypłaty w irackiej armii, czyli 2800 dolarów, oraz jednorazową wypłatę po wstąpieniu do sił zbrojnych Rosji w wysokości do 20 tys. dolarów. Oprócz tego Irakijczykom oferuje się m.in. rosyjskie paszporty, ubezpieczenia czy emerytury.
Twórcy takich kont zapewniają kompleksową pomoc, związaną z załatwieniem podróży i wiz na wyjazd do Rosji oraz wstąpieniem tam do wojska. Udostępniają też gotową listę ważnych terminów wojskowych po rosyjsku, takich jak: „amunicja się skończyła”, „misja wykonana”, „mamy ofiary” i „samobójczy atak dronów”. Nie brakuje również kont oferujących inne podobne usługi, w tym pomoc w przesyłaniu zarobionych pieniędzy rodzinom w Iraku.
14:18. Port w Tuapse nad Morzem Czarnym wstrzymał eksport paliw po ukraińskim ataku
Po niedzielnych atakach ukraińskich dronów port w rosyjskim mieście Tuapse nad Morzem Czarnym wstrzymał eksport paliw, a lokalna rafineria - przetwarzanie ropy - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w branży paliwowej.
W wyniku nalotu dronów uszkodzone miały zostać instalacje w porcie oraz co najmniej jeden statek. Lokalna administracja potwierdziła, że w porcie wybuchł pożar.
Następnego dnia - w poniedziałek - rafineria, której produkcja przeznaczona jest głównie na eksport, wstrzymała pracę z powodu uszkodzeń infrastruktury portowej.
Rafineria ma zdolność przerobową sięgającą 240 tys. baryłek ropy dziennie. Zaopatruje głównie Chiny, Malezję, Singapur i Turcję.
13:29. Unieszkodliwiono 61 rosyjskich dronów
Obrona Powietrzna Ukrainy podała, że w nocy z wtorku na środę Rosjanie wypuścili 80 ciężkich dronów uderzeniowych; 61 z nich udało się strącić lub unieszkodliwić. Siedem bezzałogowców trafiło w cele, a w dwóch lokacjach odnotowano spadające na ziemię odłamki.
13:01. Rosja grozi, że dostarczy Wenezueli rakiety zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych
Rosja utrzymuje, że niedawno dostarczyła do Caracas samolotem transportowym Ił-76 systemy obrony powietrznej Pancyr-S1 i Buk-M2E oraz ostrzega Stany Zjednoczone, że gotowa jest wysłać tam zaawansowane rakiety balistyczne Oresznik, które mogą przenosić głowice nuklearne i pociski manewrujące Kalibr.
Poinformował o tym w środę TheWarZone, amerykański portal zajmujący się obronnością.
12:30. Sztab Generalny: trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim
Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.
Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku: w niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.
Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty
— napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza. Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone.
Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.
Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy (tzw. Droga Jedności).
11:53. Ekskluzywne nagrania HUR z akcji ukraińskich sił specjalnych!
Wywiad wojskowy Ukrainy pokazał ekskluzywne nagrania z akcji ukraińskich sił specjalnych na frontach w Zaporożu i Lymanie.
10:32. Zubożenie gleb Ukrainy zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie
Związane z wojennymi niedoborami ubożenie gleb Ukrainy zagraża długoterminowemu bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie – informuje pismo „Nature Communications Earth & Environment”.
Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Brytyjskie Centrum Ekologii i Hydrologii (UKCEH), Narodowy Uniwersytet I.I. Miecznikowa w Odessie (ONU) na Ukrainie oraz Wageningen University & Research (WUR) w Holandii.
Po uzyskaniu niepodległości Ukraina stała się jednym z największych eksporterów upraw na świecie. Była producentem i eksporterem śruty, oleju i nasion słonecznika, a także jednym z pięciu największych eksporterów kukurydzy i pszenicy. Wojna ograniczyła jednak dostawy składników odżywczych, zagrażając długoterminowemu zrównoważonemu rozwojowi.
Gdy Ukraina była częścią Związku Radzieckiego, nawozy były tam nadmiernie stosowane, co skutkowało nadmiarem składników odżywczych w glebie i zanieczyszczeniem środowiska. Autorzy dochodzą jednak do wniosku, że obecnie istnieje odwrotna sytuacja – niedobór trzech kluczowych składników odżywczych upraw w glebach rolnych.
Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zużycie syntetycznych nawozów zawierających fosfor i potas, z których większość jest importowana, gwałtownie spadło, a przez ostatnie 30 lat w większości kraju występował niedobór tych pierwiastków w glebach, co pogłębiła wojna.
Z kolei zużycie syntetycznych nawozów azotowych, które również początkowo spadło w latach 90., zaczęło ponownie rosnąć – częściowo dzięki produkcji krajowej. Doprowadziło to później do nadmiernego stosowania na wielu obszarach. Do 2021 roku tempo stosowania nawozów azotowych na Ukrainie (na hektar) należało do najwyższych na świecie, ale wojna spowodowała znaczny spadek zużycia.
10:15. W rosyjskich atakach rannych zostało co najmniej 13 osób
Co najmniej 13 osób zostało rannych w Ukrainie w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków Rosji z użyciem dronów i rakiet; wśród poszkodowanych są ratownicy medyczni, w których samochód uderzył dron – powiadomiły władze.
Czterech ratowników zostało rannych w następstwie wrogiego ataku w rejonie (powiecie) zaporoskim. Rosyjski dron FPV uderzył w busa (…). Pojazd został zniszczony
— przekazał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy Iwan Fedorow.
Trzy osoby ucierpiały w obwodzie dniepropietrowskim w środkowo-wschodniej Ukrainie, gdzie wojska Rosji także uderzały głównie z zastosowaniem bezzałogowców. Zniszczona została tam infrastruktura, domy prywatne i gazociąg – poinformowały władze obwodowe.
Kolejne trzy osoby zostały ranne w obwodzie chersońskim na południu kraju, na który leciały drony, pociski artyleryjskie i lotnicze. Trzy osoby zostały poszkodowane w nocnych nalotach dronów uderzeniowych na Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim na północy.
09:22. „Rosja konsekwentnie i celowo terroryzuje ukraińskich cywilów”
W Kupiańsku w obwodzie charkowskim w wyniku ataków wroga zginęli 62-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta - przekazał ukraiński sztab.
08:02. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 900 żołnierzy (łącznie 1146570 od początku pełnoskalowej wojny).
07:15. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 154 starcia bojowe - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 52 ataki rosyjskie sił.
00:01. HUR: zniszczyliśmy sztab operatorów dronów z elitarnej rosyjskiej jednostki Rubikon
Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Na jej oficerów i operatorów zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy – podał HUR we wtorek.
Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.
Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron - PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie
— poinformował HUR.
W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744917-relacja-1351-dzien-wojny-zaciete-walki-pod-pokrowskiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.