Trwa 1351. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 5 listopada 2025 r.
00:01. HUR: zniszczyliśmy sztab operatorów dronów z elitarnej rosyjskiej jednostki Rubikon
Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Na jej oficerów i operatorów zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy – podał HUR we wtorek.
Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.
Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron - PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie
— poinformował HUR.
W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.
