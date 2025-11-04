NA ŻYWO

RELACJA. 1351. dzień wojny. Ukraińcy zniszczyli sztab operatorów dronów z elitarnej rosyjskiej jednostki Rubikon w okupowanej Awdijiwce

autor: PAP/EPA
Trwa 1351. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Środa, 5 listopada 2025 r.

00:01. HUR: zniszczyliśmy sztab operatorów dronów z elitarnej rosyjskiej jednostki Rubikon

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Na jej oficerów i operatorów zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy – podał HUR we wtorek.

Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.

Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron - PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie

— poinformował HUR.

W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.

