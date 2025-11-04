Cały ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został wstrzymany we wtorek wieczorem w związku z wtargnięciem co najmniej jednego drona - podały belgijskie media, powołując się na agencję prasową Belga. Samoloty przekierowano na lotnisko w Liege, które niedługo potem również zamknięto w związku z aktywnością bezzałogowców.
Rzecznik firmy zajmującej się kontrolą ruchu lotniczego, Skeyes Kurt Verwilligen, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o przelocie drona nad terenem lotniska w Brukseli.
W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany
— przekazał.
Choć przyloty zostały przekierowane na lotnisko w Liege, to - jak poinformowała agencja Reutera w kolejnej depeszy - ten belgijski port został również tymczasowo zamknięty po zauważeniu drona w jego pobliżu.
kk/PAP
