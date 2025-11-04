Europa się zmienia. Niemcy rezygnują ze swojej tradycji z powodu terroryzmu. Zbliża się koniec jarmarków bożonarodzeniowych?

Coraz więcej jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech jest odwoływanych. / autor: Feuerrabe, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Coraz więcej jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech jest odwoływanych. / autor: Feuerrabe, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Coraz więcej niemieckich miast rezygnuje z tradycyjnych jarmarków bożonarodzeniowych. Powodem są rosnące koszty zabezpieczenia imprez i zaostrzone wymogi antyterrorystyczne. W ostatnich latach jarmarki w Niemczech stawały się celem ataków islamskich radykałów. Niestety sytuacja ta pokazuje, że Niemcy dali zastraszyć się we własnym kraju i ze strachu zmuszeni są do rezygnowania z jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych tradycji.

Wyśrubowane koszty bezpieczeństwa” powodują coraz więcej decyzji o odwołaniu jarmarków bożonarodzeniowych.

Kolejny problem stanowi wyrok berlińskiego sądu administracyjnego, który zdecydował, że nie można przerzucać kosztów na prywatnych organizatorów, a część miast nie jest skłonna do ponoszenia dużych wydatków.

W zamian miasta mają decydować się na organizowanie widowisk lub wystaw, które mają zastąpić tradycyjne jarmarki.

O odwołaniu jarmarków zdecydowano m.in. w miastach Overath i Keppen w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa wprowadzono po zamachach na jarmarki: w Berlinie w 2016 roku oraz w Magdeburgu w 2024 roku.

PRZYPOMINAMY: Atak w Niemczech! Mężczyzna wjechał w grupę ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. „Bild”: Zginęło conajmniej 11 osób

as/RMF FM/Die Welt

Redakcja portalu wPolityce.pl

