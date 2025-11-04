Coraz więcej niemieckich miast rezygnuje z tradycyjnych jarmarków bożonarodzeniowych. Powodem są rosnące koszty zabezpieczenia imprez i zaostrzone wymogi antyterrorystyczne. W ostatnich latach jarmarki w Niemczech stawały się celem ataków islamskich radykałów. Niestety sytuacja ta pokazuje, że Niemcy dali zastraszyć się we własnym kraju i ze strachu zmuszeni są do rezygnowania z jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych tradycji.
„Wyśrubowane koszty bezpieczeństwa” powodują coraz więcej decyzji o odwołaniu jarmarków bożonarodzeniowych.
Kolejny problem stanowi wyrok berlińskiego sądu administracyjnego, który zdecydował, że nie można przerzucać kosztów na prywatnych organizatorów, a część miast nie jest skłonna do ponoszenia dużych wydatków.
W zamian miasta mają decydować się na organizowanie widowisk lub wystaw, które mają zastąpić tradycyjne jarmarki.
O odwołaniu jarmarków zdecydowano m.in. w miastach Overath i Keppen w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa wprowadzono po zamachach na jarmarki: w Berlinie w 2016 roku oraz w Magdeburgu w 2024 roku.
PRZYPOMINAMY: Atak w Niemczech! Mężczyzna wjechał w grupę ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. „Bild”: Zginęło conajmniej 11 osób
as/RMF FM/Die Welt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744908-zbliza-sie-koniec-jarmarkow-bozonarodzeniowych-w-niemczech
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.