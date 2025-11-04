Gazeta „The Telegraph” dotarła do wewnętrznego raportu brytyjskiej stacji BBC. Z dokumentu sporządzonego przez Michaela Prescotta wynika, że BBC manipulowało wypowiedziami Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w USA. Doszło także do publikacji „nieuczciwego” sondażu przedwyborczego w stanie Iowa.
Brytyjski dziennik ujawnił, że w programie „Panorama” wyemitowano tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA zmontowany fragment przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 r., sprawiający wrażenie, że zachęca on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.
Wątpliwości dotyczące montażu materiału pojawiły się w 19-stronnicowej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC. Latem tego roku ekspert zrezygnował ze swojego stanowiska.
W wewnętrznym raporcie Prescott zwrócił także uwagę, że stacja m.in. nagłośniła wyniki „nieuczciwego” sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom. Ponadto BBC miała dać „nadmierny” rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą, o ludziach jedzących zwierzęta domowe, przy jednoczesnym rozwodzeniu się nad kwestiami poruszanymi w kampanii Harris, w tym dotyczącymi tematu aborcji i praw kobiet.
Trump Junior: Dziennikarze szerzą bzdury
W sumie Prescott wymienił w dokumencie dziewięć przykładów, w których jego zdaniem BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.
Po opublikowaniu doniesień przez „Telegraph” rzecznik BBC poinformował, że „choć stacja nie komentuje dokumentów, które wyciekły, to traktuje je poważnie i starannie analizuje otrzymane opinie”.
Najstarszy syn prezydenta Donald Trump Junior potępił BBC za sposób, w jaki relacjonowała wydarzenia z udziałem jego ojca, nazywając dziennikarzy stacji „nieuczciwymi”.
Reporterzy FAŁSZYWYCH WIADOMOŚCI w Wielkiej Brytanii są tak samo nieuczciwi i szerzą bzdury, jak ci tutaj w Ameryce!!!!
— napisał na swoim kanale X.
„Telegraph” przypomniał, że prezydent Trump otrzymał 16 mln dol. w ramach ugody zawartej w lipcu ze stacją CBS News, po tym jak oskarżył stację o bezprawny montaż wywiadu z Kamalą Harris, który jego zdaniem miał „przechylić szalę na korzyść Partii Demokratycznej”.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744882-bbc-manipulowala-na-temat-trumpa-w-trakcie-wyborow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.