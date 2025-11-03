Trwa 1350. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 4 listopada 2025 r.
00:01. „Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE”
Prezydent Wołodymyr Zełenski i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen omówili przez telefon postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz wsparcie dla ukraińskiego sektora energetycznego.
Dobra rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Już jutro zostanie opublikowany coroczny raport w ramach Pakietu Rozszerzenia Unii Europejskiej–2025. Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, mamy wszelkie podstawy, by liczyć na pozytywny dla nas wynik
— napisał Zełenski na platformie X.
Szef państwa ukraińskiego przekazał, że strony rozmawiały też o wsparciu energetycznym.
Ursula opowiedziała o koordynacji z różnymi instytucjami i państwami oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na wsparcie naszego sektora energetycznego. Mogą to być bardzo znaczące wkłady i będziemy pracować nad ich zwiększeniem
— stwierdził.
Wcześniej szefowa KE poinformowała po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że UE będzie wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. „Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama” – napisała von der Leyen na platformie X. Dodała, że równocześnie trwają prace nad rozwiązaniami, które zagwarantują długoterminową pomoc finansową dla Kijowa.
Ponadto Zełenski w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i Holandii w NATO, podczas którego podkreślił wkład tych państw we wzmocnienie obronności Ukrainy. Jak wynika z opublikowanego przez stronę ukraińską nagrania wideo, wśród uczestników spotkania był kierujący ambasadą RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz.
Prezydent Ukrainy i partnerzy omówili opcje wzmocnienia obrony ukraińskiego systemu energetycznego przed zimą. Między innymi zakup systemów obrony powietrznej, rakiet i wzmocnienie lotnictwa taktycznego.
Omówiliśmy również znaczenie utrzymania sankcji wobec Rosji i innych kluczowych punktów nacisku, aby zmusić ją do zakończenia wojny
— stwierdził Zełenski.
