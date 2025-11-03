Trwa 1350. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 4 listopada 2025 r.
17:46. Ukraina otrzyma wkrótce kolejne 1,8 mld euro wsparcia z unijnego instrumentu
Państwa UE zgodziły się a wypłacenie Ukrainie piątej transzy pieniędzy z unijnego instrumentu w wysokości 1,8 mld euro. Z tego źródła Kijów dostał już 17 mld euro, łącznie wsparcie do 2027 r. ma wynieść 50 mld euro.
Kijów otrzymuje pieniądze za zrealizowanie reform, które zostały zapisane w planie dla Ukrainy, a które są zbieżne z reformami, jakie państwo to musi przeprowadzić w ramach procesu akcesyjnego do UE. Środki mają wspomóc państwo pogrążone w wojnie w pokryciu bieżących wydatków.
17:20. Zniszczeno punkt dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon
Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Na jej oficerów i operatorów zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy – podał
Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.
Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron - PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie
— poinformował HUR.
W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.
17:14. Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska
Władimir Putin podpisał nowelizację ustawy o całorocznym poborze do armii. Zatwierdził również przepisy pozwalające na rekrutację rezerwistów do służby w czasie pokoju. Oba dokumenty opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej.
Pierwsza z dwóch ustaw podpisanych przez Putina stanowi, że obywatele będą powoływani do służby wojskowej przez cały rok kalendarzowy, a nie, jak do tej pory, dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Po tym terminie wojskowe biura rejestracji i poboru będą mogły wystawiać wezwania poborowym, przeprowadzać badania lekarskie i organizować posiedzenia komisji poborowych przez cały rok. Na miejsce służby poborowi będą wysyłani jak dotychczas, dwa razy w roku – od 1 kwietnia do 15 lipca oraz od 1 października do 31 grudnia.
Nowelizacja wydłużyła również termin stawiennictwa w wojskowym biurze rejestracji i poboru w przypadku wysłania wezwania elektronicznego. Od tej pory będzie on wynosić nie 20, lecz 30 dni od daty umieszczenia takiego dokumentu w rejestrze - bez względu na to, czy poborowy wezwanie odebrał, czy nie.
Druga ustawa zezwala na powoływanie rezerwistów do służby również w czasie pokoju. Przepisy dotyczą obywateli, którzy dobrowolnie podpiszą kontrakt na służbę jako rezerwiści. Zgodnie z nowymi przepisami rosyjskie ministerstwo obrony będzie mogło wysyłać rezerwistów na dodatkowe szkolenia „w celu zapewnienia ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym i innej kluczowej infrastruktury”.
16:50. Jednostki specjalne wywiadu wojskowego Ukrainy w atakowanym przez Rosjan Pokrowsku
Walki o miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim weszły w decydującą fazę. Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) skierował do działań w Pokrowsku część swoich jednostek specjalnych, w tym oddział specjalny Timur. Od co najmniej kilku tygodni sytuacja sił ukraińskich na tym odcinku jest bardzo skomplikowana.
Po zakończonej sukcesem operacji desantowej pododdziały specjalne wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) były w stanie stworzyć naziemny korytarz, którym mogły dotrzeć na miejsce siły wzmocnienia
— napisano w oświadczeniu HUR w komunikatorze Telegram. Służba prasowa ukraińskiego wywiadu poinformowała również o ciężkich walkach toczących się w Pokrowsku.
Sytuacja sił ukraińskich na odcinku pokrowskim pozostaje bardzo skomplikowana od co najmniej kilku tygodni: jak informowały wcześniej kanały monitorujące przebieg linii frontu (np. ukraiński DeepState na Telegramie), rosyjska armia dąży do okrążenia aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej i odcięcia sił ukraińskich broniących pozycji na tym obszarze. Od drugiej połowy października większa część miasta Pokrowsk stała się tzw. szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się bezpośrednie starcia pomiędzy siłami obu stron; aktywne są także bezzałogowce. Kluczowa dla ukraińskiej logistyki droga M30, łącząca oba miasta z położonym w obwodzie dniepropietrowskim Pawłohradem, znalazła się tym samym pod kontrolą ogniową sił rosyjskich, a bezpieczne korzystanie z niej stało się niemożliwe.
W miniony piątek (31 października) w ukraińskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje o desancie ukraińskiej jednostki specjalnej w Pokrowsku – ich potwierdzeniem było nagranie wideo, przedstawiające lądowanie śmigłowca UH-60 (komponent lotniczy HUR ma posiadać dwie takie maszyny) i desant żołnierzy. Jak wynika z późniejszego komunikatu HUR, byli to wojskowi z jednostki pod nazwą Timur.
16:17. Berlin planuje dodatkowe 3 mld euro wsparcia dla Ukrainy
Rząd w Berlinie zamierza podwyższyć w projekcie budżetu na rok 2026 kwotę wsparcia dla Ukrainy z 8,5 mld euro do 11,5 mld euro - poinformowały niemieckie media.
We wstępnym projekcie budżetu federalnego Niemiec na 2026 r. na wsparcie odpierającej rosyjską agresję Ukrainy przeznaczono 8,5 mld euro. Zgodnie z relacjami mediów rząd Friedricha Merza chce, by końcowo kwota ta sięgnęła 11,5 mld euro.
Ostateczne liczby nie zostały jeszcze zatwierdzone, ale kluczowe ministerstwa oraz sam Merz mają zgadzać się co do konieczności zwiększenia środków dla Ukrainy. Dodatkowe fundusze mają zostać przeznaczone m.in. na zakupy artylerii, dronów i pojazdów opancerzonych.
W szczegółach planami budżetowymi zajmie się w przyszłym tygodniu Bundestag. Oczekuje się, że do głosowania w parlamencie nad projektem budżetu na 2026 rok dojdzie jeszcze w listopadzie.
15:46. Zełenski: KE potwierdziła, że pewnie zmierzamy do członkostwa w UE
Komisja Europejska potwierdziła, że Ukraina pewnie zmierza do członkostwa w UE; to najlepszy wynik w dotychczasowych ocenach – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Raport Komisji Europejskiej w ramach pakietu rozszerzeniowego Unii Europejskiej potwierdza: Ukraina pewnie zmierza ku członkostwu w UE i jest gotowa otworzyć klastry nr 1, 2 i 6. To najlepszy wynik oceny na dziś – dowód na to, że nawet podczas obrony przed pełnoskalową agresją Rosji Ukraina kontynuuje reformy i zmienia się zgodnie ze standardami europejskimi
— ocenił Zełenski we wpisie na portalach społecznościowych.
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko także wyraziła przekonanie, że raport KE przybliża członkostwo jej kraju w UE.
14:55. Putin zlecił rządowi przygotowanie planu wydobywania metali ziem rzadkich
Przywódca Rosji Władimir Putin zalecił rządowi przygotowanie planu wydobywania metali ziem rzadkich – poinformował na platformie Telegram Kreml. Pierwiastki te odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce i przemyśle zbrojeniowym.
Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi rząd Federacji Rosyjskiej ma do 1 grudnia zatwierdzić „mapę drogową” dotyczącą długoterminowego rozwoju wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. Dokument ma określić kierunki rozwoju tego sektora, kluczowego dla nowoczesnych technologii, energetyki i przemysłu obronnego.
Polecenie to figuruje w instrukcjach zatwierdzonych przez Putina po Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbyło się 5 września 2025 roku.
14:15. Zełenski spotkał się z żołnierzami Azowa, którzy walczą pod Dobropillem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w punkcie dowodzenia 1. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy Azow z żołnierzami prowadzącymi obronę na kierunku Dobropilla w obwodzie donieckim. Prezydent odznaczył żołnierzy państwowymi odznaczeniami.
Obrońcy pełnią służbę na ważnym froncie. Dziękuję żołnierzom za ochronę Ukrainy i naszej integralności terytorialnej. To nasze państwo, to nasz wschód i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pozostał ukraiński
— podkreślił Zełenski.
Wcześniej w poniedziałek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski poinformował o kontynuacji wyzwalania i oczyszczania terenów na kierunku Dobropilla, co zmusza wojska rosyjskie do rozpraszania sił i uniemożliwia koncentrację głównych wysiłków w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.
Zełenski wówczas zaznaczył, że „Rosja rozumie, że całkowicie utraciła tam inicjatywę, i widzimy, że przygotowuje odwet. To oczywiste – gromadzą wojska, widzimy to po przechwyceniach i wszystkich oznakach”.
13:41. Ukraińska flaga nad wyspami b. Zbiornika Kachowskiego
Żołnierze HUR zatknęli flagę Ukrainy nad wyspami byłego Zbiornika Kachowkskiego. Wojsko przeprowadziło udaną operację w „szarej strefie” - relacjonuje profil Blyskavka w sieci.
12:30. Nocne uderzenie ukraińskich dronów w Rosji
Po nocnym ataku dronów w Rosji działalność dwóch przedsiębiorstw została wstrzymana: zakładu petrochemicznego w Baszkirii i rafinerii ropy naftowej w Niżnym Nowogrodzie
— relacjonuje profil Blyskavka w serwisie X, powołując się na słowa urzędnika z Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
11:20. Zmasowany atak Rosji na infrastrukturę energetyczną i portową w obwodzie odeskim
Wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy z poniedziałku na wtorek zmasowany atak dronowy na infrastrukturę energetyczną i portową w obwodzie odeskim - przekazały władze lokalne.
W nocy z 3 na 4 listopada region doświadczył dwóch fal masowych ataków dronów. Pomimo aktywnych działań obrony przeciwlotniczej, która zniszczyła większość wrogich celów, doszło do trafień w obiekty cywilnej infrastruktury portowej i energetycznej
— napisał szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikatorze Telegram.
Kiper zaznaczył, że w wyniku ataków wybuchły pożary: uszkodzono nawierzchnię dróg, obiekty produkcyjne i sprzęt. Służby ratownicze szybko zlikwidowały pożary - dodał.
10:51. Ukraińcy bronią Pokrowska
W Pokrowsku oddziały 79. Brygady Powietrzno-Szturmowej Ukrainy zbliżyły się do budynku zajmowanego przez wojska rosyjskie i zniszczyły go miną TM-62M. Podczas operacji schwytano i zlikwidowano również kilku rosyjskich żołnierzy. Siły ukraińskie kontynuują oczyszczanie miasta blok po bloku
— podaje na portalu X profil NOEL Reports, załączając nagranie.
10:16. Powstrzymano w nocy 92 rosyjskie bezzałogowce
W nocy 4 listopada (od godziny 20:00 3 listopada) przeciwnik zaatakował jednym pociskiem balistycznym Iskander-M z obwodu rostowskiego, sześcioma pociskami przeciwlotniczymi C-300 z obwodu kurskiego, a także 130 dronami szturmowymi
— przekazują Ukraiński Siły Powietrzne. Powstrzymano 92 rosyjskie bezzałogowce.
09:42. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 840 żołnierzy (łącznie 1145670 od początku pełnoskalowej wojny).
07:30. Rumunia kupiła od Holandii 18 samolotów F-16 za jedno euro, posłużą do szkolenia pilotów z NATO i Ukrainy
Rumunia podpisała z Holandią umowę na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon za symboliczną kwotę jednego euro. Nowe samoloty będą wykorzystywane wyłącznie do szkolenia pilotów krajów NATO i Ukrainy - przekazał rumuński minister obrony Ionut Mosteanu.
07:10. Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 162 starcia bojowe - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 163 starcia bojowe - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 55 ataków rosyjskich sił.
05:45. Serhij Żadan: trzeba pisać o wojnie, żebyśmy nie zapomnieli, co się stało
Powinno się o wojnie pisać po to, byśmy nie zapomnieli, co się stało. Można to uznać za część polityki, specyficzną dyplomację - powiedział PAP ukraiński pisarz Serhij Żadan, autor m.in. powieści „Internat”, „W mieście wojna” i wydanej niedawno w Polsce książki „Arabeski”.
01:00. Orban polecił wszczęcie śledztwa ws. wycieku danych z aplikacji największej partii opozycyjnej
Premier Węgier Viktor Orban nakazał przeprowadzenie pilnego śledztwa w sprawie wycieku danych 200 tys. osób z aplikacji mobilnej największej w kraju partii opozycyjnej. Orban powiązał wyciek z obywatelami Ukrainy - przekazały węgierskie media.
00:01. „Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE”
Prezydent Wołodymyr Zełenski i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen omówili przez telefon postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz wsparcie dla ukraińskiego sektora energetycznego.
Dobra rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Już jutro zostanie opublikowany coroczny raport w ramach Pakietu Rozszerzenia Unii Europejskiej–2025. Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, mamy wszelkie podstawy, by liczyć na pozytywny dla nas wynik
— napisał Zełenski na platformie X.
Szef państwa ukraińskiego przekazał, że strony rozmawiały też o wsparciu energetycznym.
Ursula opowiedziała o koordynacji z różnymi instytucjami i państwami oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na wsparcie naszego sektora energetycznego. Mogą to być bardzo znaczące wkłady i będziemy pracować nad ich zwiększeniem
— stwierdził.
Wcześniej szefowa KE poinformowała po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że UE będzie wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. „Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama” – napisała von der Leyen na platformie X. Dodała, że równocześnie trwają prace nad rozwiązaniami, które zagwarantują długoterminową pomoc finansową dla Kijowa.
Ponadto Zełenski w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i Holandii w NATO, podczas którego podkreślił wkład tych państw we wzmocnienie obronności Ukrainy. Jak wynika z opublikowanego przez stronę ukraińską nagrania wideo, wśród uczestników spotkania był kierujący ambasadą RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz.
Prezydent Ukrainy i partnerzy omówili opcje wzmocnienia obrony ukraińskiego systemu energetycznego przed zimą. Między innymi zakup systemów obrony powietrznej, rakiet i wzmocnienie lotnictwa taktycznego.
Omówiliśmy również znaczenie utrzymania sankcji wobec Rosji i innych kluczowych punktów nacisku, aby zmusić ją do zakończenia wojny
— stwierdził Zełenski.
