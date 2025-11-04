Od lutego 2022 roku około 2 tys. ochotników z Kolumbii podpisało kontrakty z ukraińskim wojskiem - informuje „Die Welt”. W większości przypadków pełnią oni służbę jako piechota, co ma stanowić istotne wzmocnienie dla armii zmagającej się z niedoborem kadr.
Latynosi w ukraińskim wojsku
Zgodnie z danymi, przekazanymi przez niemiecką gazetę, do walki po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją od 2022 roku przyjęto ponad 8 tys. ochotników spoza kraju, a najemnicy z Ameryki Południowej stanowić mają nawet 40 proc. z nich. W przypadku Kolumbijczyków „Die Welt” podaje łączną liczbę 2 tysięcy.
Żołnierzy z Ameryki Południowej ma być tak dużo, że niektóre kompanie złożone są wyłącznie z Latynosów, a obowiązującym w nich językiem komunikacji jest hiszpański - relacjonuje dziennik. Prócz Kolumbijczyków po stronie Ukrainy walczą m.in. Chilijczycy czy Brazylijczycy.
Służą w piechocie
W cierpiącej braki kadrowe ukraińskiej armii Latynosi służący w większości w piechocie mają odgrywać istotną rolę. Na niektórych odcinkach frontu Ukraińcom brakuje żołnierzy, jeden z dowódców przekazał „Die Welt”, że są miejsca gdzie Rosjan jest siedem razy więcej od nich.
„Die Welt”, którego reporter odwiedził tajny ośrodek szkoleniowy dla Kolumbijczyków na północy Ukrainy, pisze, że często zdarza się, iż żołnierze spoza Ukrainy przyjeżdżają do Europy bez doświadczenia wojskowego. Na początku, w 2022 roku, wymagania rekrutacyjne w Ukrainie były surowe, zostać mogli tylko ci, którzy mieli wcześniej styczność ze starciami zbrojnymi. Obecnie obowiązują złagodzone kryteria.
Główny motyw? Zarobki
Z rozmów przeprowadzonych przez dziennikarzy „Die Welt” z Kolumbijczykami wynika, że ich główną motywacją są zarobki. Mogą liczyć na ok. 3 tys. euro miesięcznie. W przeciwieństwie do Ukraińców mogą też rozwiązać kontrakt w dowolnym momencie. Część z nich przyjeżdża na kilka miesięcy, część zostaje na wojnie na lata.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744827-latynosi-potega-wsrod-ochotnikow-w-ukrainskiej-armii
