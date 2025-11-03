Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustaliła tożsamość rosyjskiego bojownika, który wyciął nożem znak „Z” na czole ukraińskiego jeńca wojennego. Zaocznie poinformowano go, że jest podejrzany o popełnienie zbrodni wojennej – poinformowała dziś SBU.
To Wołodymyr Połupołtinnych – dowódca utworzonego przez Rosjan „6. samodzielnego kozackiego pułku zmechanizowanego ŁRL (tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej – PAP)”, który wchodzi w skład zbrojnych formacji Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej
— ogłoszono w komunikacie.
Według ukraińskich śledczych 10 czerwca 2022 r. podejrzany wydał swoim podwładnym rozkaz torturowania ukraińskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli podczas walk na froncie.
(W wyniku) śledztwa ustalono, że Połupołtinnych osobiście brał udział w torturach. Udokumentowano, że podczas jednego z przesłuchań wyciął nożem na czole ukraińskiego jeńca literę „Z”
— poinformowała SBU.
Zarzut o zbrodnię wojenną
Znak „Z” stał się jednym z głównych symboli rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r. Początkowo było to oznaczenie na pojazdach rosyjskich sił zbrojnych, mające ułatwiać identyfikację jednostek. Z czasem stało się jednak znakiem propagandowym, wspierającym działania militarne Rosji.
Ukraińska służba powiadomiła, że podejrzany jest mieszkańcem okupowanej części obwodu ługańskiego, który w 2014 r. dołączył do nielegalnych formacji zbrojnych kontrolowanych przez Rosję.
Od początku pełnowymiarowej inwazji (Połupołtinnych) brał udział w walkach na wschodzie Ukrainy w składzie okupacyjnych zgrupowań rosyjskich wojsk
— zaznaczyła SBU.
Śledczy tej służby zaocznie przedstawili mężczyźnie zarzuty na podstawie artykułów Kodeksu Karnego Ukrainy, mówiące o naruszeniu konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych. Dokument ten zakazuje jakichkolwiek bezprawnych działań lub zaniechań strony przetrzymującej jeńców i stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia jeńca wojennego znajdującego się pod jej ochroną.
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744793-wycial-nozem-znak-z-na-czole-jenca-sbu-znalazla-sprawce
