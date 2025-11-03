„Anthony Williams, 32-latek z Peterborough, usłyszał dziesięć zarzutów usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło przedwczoraj w pociągu relacji Doncaster – Londyn King’s Cross” – podała dzisiaj brytyjska policja. Motywy działania mężczyzny nie są do tej pory znane.
Williamsowi postawiono także zarzut jednego przypadku uszkodzenia ciała oraz posiadania ostrego przedmiotu.
Sprawca ataku został zatrzymany przez uzbrojonych policjantów na stacji Huntingdon w hrabstwie Cambridgeshire, zaledwie osiem minut od pierwszego zgłoszenia zdarzenia pod numer alarmowy 999.
Wraz z Williamsem zatrzymano wówczas 35-letniego mężczyznę z Londynu, którego wczoraj zwolniono po tym, gdy służby ustaliły, że nie był zamieszany w zdarzenie.
Bohaterstwo pracowników kolei
Wczoraj Brytyjska Policja Transportowa (BTP) poinformowała, że spośród 11 ofiar ataku, przebywających w szpitalu, jedna osoba nadal znajduje się w stanie zagrażającym życiu. Jest to członek personelu kolejowego, który próbował powstrzymać napastnika.
Oglądając nagrania z monitoringu z pociągu, uważam, że działania tego pracownika kolei były niczym innym jak heroizmem i bez wątpienia uratowały ludzkie życie
— powiedział zastępca komendanta policji BTP Stuart Cundy, cytowany przez stację Sky News.
Brytyjskie media piszą także o niezłomnej postawie maszynisty pociągu Andrew Johnsona.
