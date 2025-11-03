Premier Hiszpanii, lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) oraz przewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej Pedro Sánchez zapisał swoją 18-letnią córkę Carlotę na prywatny uniwersytet katolicki ESIC w Madrycie, prowadzony przez zgromadzenie księży sercanów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wspomniany polityk dąży nie tylko do wyrugowania wpływów chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, lecz także prowadzi ideologiczną ofensywę przeciw szkolnictwu katolickiemu w Hiszpanii.
Rząd Sáncheza wprowadził wiele praw ograniczających rozwój prywatnych uniwersytetów, w tym także katolickich. Zlikwidował też publiczne finansowanie tzw. szkół zróżnicowanych (czyli nieposiadających klas koedukacyjnych), z których większość związana jest z instytucjami chrześcijańskimi.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744786-ateistyczny-premier-zapisuje-corke-na-katolicki-uniwersytet