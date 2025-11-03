Ateistyczny premier zapisuje córkę na katolicki uniwersytet, prowadząc w tym samym czasie ofensywę przeciw prywatnemu szkolnictwu

Premier Hiszpanii, lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) oraz przewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej Pedro Sánchez zapisał swoją 18-letnią córkę Carlotę na prywatny uniwersytet katolicki ESIC w Madrycie, prowadzony przez zgromadzenie księży sercanów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wspomniany polityk dąży nie tylko do wyrugowania wpływów chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, lecz także prowadzi ideologiczną ofensywę przeciw szkolnictwu katolickiemu w Hiszpanii.

Rząd Sáncheza wprowadził wiele praw ograniczających rozwój prywatnych uniwersytetów, w tym także katolickich. Zlikwidował też publiczne finansowanie tzw. szkół zróżnicowanych (czyli nieposiadających klas koedukacyjnych), z których większość związana jest z instytucjami chrześcijańskimi.…

