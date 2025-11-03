Szef banku centralnego Niemiec, Joachim Nagel, twierdzi, że podwyższenie wieku emerytalnego jest koniecznością. Jego zdaniem, bez tej decyzji trudno będzie utrzymać dobrobyt w krajach europejskich przy starzejących się społeczeństwach.
Nawet jeśli to jest nieprzyjemne, to musimy być ze sobą szczerzy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem
— podkreślił Nagel w podcaście „Table Media”.
Potrzebujemy pracować dłużej, by utrzymać dobrobyt, który wytworzyły pokolenia po II wojnie światowej
— dodał.
Konkurencyjność - słowo wytrych
W ocenie szefa Bundesbanku, do utrzymania konkurencyjności konieczne jest podwyższenie wieku emerytalnego w Niemczech oraz pozostałych krajach europejskich.
Obecnie ustawowy wiek emerytalny w Niemczech wynosi 65 lat, ale do 2031 roku ma wzrosnąć do 67 lat.
Starzenie się społeczeństwa Niemiec od dawna jest postrzegane jako problem. Oczekuje się, że do 2040 r. jedna czwarta populacji kraju będzie miała 67 lat lub więcej. Jeszcze na początku lat 60. XX wieku na jednego emeryta przypadało sześciu pracujących, obecnie stosunek ten wynosi dwa do jednego.
