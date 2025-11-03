Ten cios Izraela i USA mocno zabolał. MSZ Iranu przyznaje: Prawie cały oczyszczony uran leży pod gruzami

Sprawdź Abbas Aragczi / autor: wikimedia.commons: Tehran Picture Agency/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abbas Aragczi / autor: wikimedia.commons: Tehran Picture Agency/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wyraził przekonanie, że niemal wszystkie zasoby uranu, wzbogaconego do 60 proc., znajdują się pod gruzami instalacji zbombardowanych w czerwcu przez Izrael i USA. Teheran nie ma na razie planów wydobycia tych materiałów - oznajmił szef irańskiej dyplomacji.

Prawie cały oczyszczony uran leży pod gruzami i nie planujemy go wydobywać, dopóki okoliczności na to nie pozwolą

— powiedział Abbas Aragczi w wywiadzie dla katarskiej stacji Al Dżazira.

Nie wiemy, jaka jego część przetrwała, a jaka uległa zniszczeniu i nie dowiemy się tego, dopóki nie będziemy mogli do niego dotrzeć

— przyznał.

Według ocen ekspertów, w ramach programu nuklearnego Iran wzbogacił ponad 400 kg uranu do poziomu 60 proc., co kilkukrotnie przekracza wartość przydatną do zastosowań cywilnych. Od czasu, gdy Izrael i USA zaatakowały cele nuklearne Teheranu, inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) nie mogli wznowić inspekcji w Iranie.

Silniejsza determinacja

Minister Aragczi potwierdził, że zniszczenia infrastruktury jądrowej są poważne.

Nie da się jednak zbombardować technologii. Co więcej, nie zniknęła nasza determinacja. Jest jeszcze silniejsza niż przed wojną

— zapewnił.

Szef dyplomacji podkreślił, że Teheran pozostaje otwarty na przywrócenie ram porozumienia nuklearnego, zawartego w 2015 r.

Uczciwe porozumienie nuklearne jest możliwe, ale Amerykanie wysunęli nierozsądne i wygórowane żądania. Kiedy będą gotowi do uczciwych negocjacji na równych zasadach, rozważymy wznowienie rozmów

— zapowiedział Aragczi.

Uran na 10 bomb atomowych

Stany Zjednoczone przeprowadziły pięć rund negocjacji z Teheranem na temat spornego programu nuklearnego w ramach 60-dniowego terminu, wyznaczonego przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa na początku tego roku. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia, Izrael rozpoczął w czerwcu ostrzał celów nuklearnych i militarnych, a USA przeprowadziły ataki na kluczowe obiekty nuklearne w Isfahanie, Natanz i Fordo.

12-dniowy konflikt zakończył się 24 czerwca po wynegocjowanym przez Waszyngton zawieszeniu broni, ale niepokój dotyczący programu nuklearnego Teheranu pogłębił się, ponieważ nie wiadomo, gdzie znajdują się zapasy wzbogaconego uranu

— przypomniał portal Iran International.

Szef MAEA Rafael Grossi ocenił w ubiegłym tygodniu, że Iran posiada wystarczającą ilość uranu, by zbudować dziesięć bomb atomowych, jednak nie ma dowodów na to, by Teheran dążył do skonstruowania takiej broni.

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

