Tobias Thalhammer nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Lokalny polityk CSU i wykonawca piosenek disco polo, krytykowany za brak kompetencji, wycofał swoją kandydaturę – poinformował dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
Thalhammer zrezygnował „z powodów osobistych” z ubiegania się o stanowisko szefa zarządu Fundacji – podał niemiecki dziennik na swoim portalu. Jego kandydaturę zaproponowało w ubiegłym miesiącu niemieckie ministerstwo badań naukowych, technologii i kosmonautyki, kierowane przez Dorotheę Baer z bawarskiej CSU.
Thalhammer wyjaśnił, że „wysuwane wobec niego zastrzeżenia, które uważa za niesprawiedliwe i osobiście go raniące, mogłyby utrudnić mu wykonywanie zadań, a tym samym wpłynąć negatywnie na relacje niemiecko-polskie”.
Promując jego kandydaturę, ministerstwo podkreślało, że jego partnerka życiowa jest Polką, a on sam zdobył popularność w Polsce, wykonując piosenki disco-polo, także po polsku. Jako „Toby z Monachium” ma w Polsce spore grono zwolenników. Zdaniem ministerstwa mógłby nadać Fundacji „nowych impulsów”.
A oto jedna z piosenek Thalhammer („TOBY z Monachium / TOBY aus Muenchen”), śpiewana po polsku, opublikowana w serwisie YouTube:
„Toby z Monachium” spotkał się ze sprzeciwem
Kandydatura Thalhammera spotkała się ze sprzeciwem członków kuratorium Fundacji. Ich zdaniem proponowany przez niemieckie ministerstwo kandydat nie ma kompetencji do kierowania instytucją wymagającą znajomości kręgów naukowych i akademickich w obu krajach.
Zdaniem redakcji, kandydatura Thalhammera była wynikiem partyjnych przepychanek. Kontrolowane przez CSU ministerstwo chciało przeforsować człowieka ze swojego środowiska politycznego. 46-letni polityk przeszedł w 2018 r. z FDP do CSU. Obecnie jest radnym w Neubibergu pod Monachium. Bawarska CSU tworzy wraz z CDU oraz SPD koalicyjny rząd kanclerza Friedricha Merza.
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) powstała w 2009 r. Od tego czasu sfinansowała blisko 500 projektów badawczych i wspiera także młodych naukowców. Inicjatorami były rządy Niemiec i Polski oraz niemiecki land Brandenburgia. Na czele zarządu stoją obecnie Cornelia Pieper, a jej zastępcą jest prof. Jan Rydel z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Aktualna przewodnicząca zarządu Cornelia Pieper była wiceszefową resortu spraw zagranicznych, a przez ostatnie 11 lat była konsulem generalnym Niemiec w Gdańsku. „FAZ” podkreślił, że Pieper mówi płynnie po polsku i ma świetne kontakty w polskiej polityce i świecie nauki.
Według „FAZ” Polska oraz Brandenburgia zgłosiły weto wobec kandydatury Thalhammera. Zarówno Pieper, jak i Rydel zadeklarowali gotowość kierowania zarządem Fundacji przez kolejne trzy lata. Decyzja ma zapaść na posiedzeniu kuratorium Fundacji w poniedziałek.
