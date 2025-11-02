Trwa 1349. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 3 listopada 2025 r.
15:29. Ostrzał Chersonia
Po południu Rosjanie ostrzelali Chersoń. W ostrzale ranna została 65-letnia mieszkanka miasta – podaje chersońska rada miejska.
15:02. Ukraińcy informują o ataku na dywizjon S-400 na okupowanym Krymie
W wyniku ataku uszkodzony miał zostać radar wykorzystywany przez rosyjską obronę przeciwlotniczą oraz autonomiczny system zasilania punktu dowodzenia dywizjonu – wynika z informacji przekazywanych przez ukraiński wywiad wojskowy.
14:45. Prezydent Finlandii: Trump i Putin mogliby się spotkać na szczycie G20 w RPA
Przywódcy USA i Rosji mogliby spotkać się pod koniec listopada podczas szczytu G20 w RPA - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb. Jeśli w najbliższym czasie wszystko pójdzie dobrze, mogłoby też dojść do spotkania Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - dodał. Szczyt 20 największych gospodarek świata odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Johannesburgu.
Według fińskiego prezydenta - uznawanego za jednego z europejskich polityków, którzy mają najlepsze relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem - trwają „negocjacje w tle” z udziałem różnych przywódców, a w najbliższym czasie Biały Dom odwiedzą prezydenci Kazachstanu oraz Uzbekistanu, Kasym-Żomart Tokajew i Szawkat Mirzijojew. Ponadto Tokajew spotka się z Putinem na Kremlu 12 listopada.
„Kraje Azji Środkowej mogłyby pełnić rolę potencjalnych łączników między Białym Domem a Kremlem” – podkreślił Stubb. Zdaniem Stubba obecnie kluczowe jest, by Ukraina mogła bronić się jak najlepiej, niezależnie od tego, czy USA przekażą jej pociski manewrujące Tomahawk, umożliwiające ataki w głębi Rosji. O pociski te zabiegał Zełenski, ale Trump dotychczas nie wyraził zgody na dostarczenie ich Ukrainie. Ważne jest też – podkreślił fiński prezydent – aby ograniczyć zdolności Rosji do produkcji rakiet, które zabijają cywilów w Ukrainie.
W ocenie Stubba Trump przyjął w negocjacjach z Putinem nową taktykę i „sięgnął po kij, bo marchewka w przypadku Rosji nie zadziałała”. W ostatnich tygodniach Trump nałożył sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil i ich spółki zależne oraz odwołał planowane spotkanie z Putinem w Budapeszcie.
14:42. Wielka Brytania przesłała kolejne pociski Storm Shadow
Rząd Wielkiej Brytanii uzupełnił ukraińskie zapasy pocisków manewrujących Storm Shadow, umożliwiających ataki w głębi Rosji. Londyn obawia się, że Kreml nasili zimą ataki na ukraińską ludność cywilną - przekazała agencja Bloomberg. Decyzja Wielkiej Brytanii zapadła po tym, jak prezydent USA Donald Trump ponownie wykluczył przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk - podkreśliła agencja.
Storm Shadow to precyzyjnie naprowadzane, odpalane z powietrza pociski o zasięgu przekraczającym 250 kilometrów i o niskiej wykrywalności, służące do niszczenia punktowych celów. Produkowane są przez europejskie konsorcjum MBDA.
W październiku ukraińskie wojsko poinformowało o ataku na rosyjską fabrykę chemiczną przy użyciu brytyjskiej broni dalekiego zasięgu. Sztab generalny w Kijowie podał w mediach społecznościowych, że pociski Storm Shadow skutecznie sforsowały rosyjski system obrony powietrznej. Było to pierwsze potwierdzone użycie pocisków Storm Shadow w Rosji od czasu powrotu prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu. Ukraińskie siły po raz pierwszy wykorzystały brytyjską broń dalekiego zasięgu w listopadzie ubiegłego roku, w czasie kadencji poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena.
14:20. Zełenski odznaczył 2 żołnierzy. Walczyli na froncie od 165 dni
Krzyżem Bojowych Zasług odznaczono szeregowego Ołeksandra Aliksiejenko oraz sierżanta Ołeksandra Tiszajewa. Obaj żołnierze brali udział w walkach na zaporoskim odcinku frontu. Obecnie obaj – w wyniku obrażeń doznanych w walkach – przebywają w szpitalu.
13:47. SBU ustaliła tożsamość Rosjanina, który wyciął nożem znak „Z” na czole jeńca
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustaliła tożsamość rosyjskiego bojownika, który wyciął nożem znak „Z” na czole ukraińskiego jeńca wojennego. Zaocznie poinformowano go, że jest podejrzany o popełnienie zbrodni wojennej – poinformowała SBU.
„To Wołodymyr Połupołtinnych – dowódca utworzonego przez Rosjan »6. samodzielnego kozackiego pułku zmechanizowanego ŁRL (tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej – PAP)«, który wchodzi w skład zbrojnych formacji Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej” – ogłoszono w komunikacie. Według ukraińskich śledczych 10 czerwca 2022 r. podejrzany wydał swoim podwładnym rozkaz torturowania ukraińskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli podczas walk na froncie.
„(W wyniku) śledztwa ustalono, że Połupołtinnych osobiście brał udział w torturach. Udokumentowano, że podczas jednego z przesłuchań wyciął nożem na czole ukraińskiego jeńca literę »Z«” – poinformowała SBU.
Znak „Z” stał się jednym z głównych symboli rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r. Początkowo było to oznaczenie na pojazdach rosyjskich sił zbrojnych, mające ułatwiać identyfikację jednostek. Z czasem stało się jednak znakiem propagandowym, wspierającym działania militarne Rosji.
13:20. Władze: Przeloty dronów nad bazą z bronią jądrową mogły być operacją szpiegowską
Belgijski minister obrony Theo Francken potwierdził, że w weekend zarejestrowano przeloty dronów w pobliżu bazy Kleine-Brogel, gdzie przechowywana jest amerykańska broń jądrowa. Polityk uznał incydent za możliwą operację szpiegowską.
Belgijskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że w nocy z soboty na niedzielę nad bazą lotniczą Kleine-Brogel w północno-wschodniej Belgii zaobserwowano kilka niezidentyfikowanych dronów. To właśnie tam, według źródeł NATO, znajduje się amerykańska broń jądrowa.
Minister obrony Theo Francken (N-VA) powiedział w rozmowie z frankofońskim publicznym nadawcą RTBF, że incydent miał dwie fazy. „Najpierw pojawiły się małe drony, testujące (możliwości reagowania) naszych służb, a później większe, służące destabilizowaniu (sytuacji). To wygląda na operację szpiegowską” – ocenił.
Francken podkreślił, że operatorzy dronów działali w sposób profesjonalny, zmieniając częstotliwości, by obejść systemy zakłócania sygnału. „Amatorzy nie wiedzieliby, jak to zrobić” – dodał. Minister wykluczył, że mogło chodzić o żart lub nielegalne użycie dronów przez hobbystów.
12:30. Inspektor generalny Bundeswehry: Strącanie dronów to zbyt duże ryzyko dla cywilów
Inspektor generalny Bundeswehry generał Carsten Breuer opowiedział się za unikaniem zestrzeliwania dronów w niemieckiej przestrzeni powietrznej. Ocenił, że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla ludności cywilnej.
- Chodzi o to, by ograniczyć użyteczność dronów przeciwnika. Oczywiście można to osiągnąć, zestrzeliwując je. Wtedy pojawia się jednak problem, bo trafiony dron spada gdzieś na ziemię, podobnie jak amunicja - powiedział Breuer w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z siecią redakcji RND.
To zbyt ryzykowne podejście, które w terenie zamieszkanym mogłoby wyrządzić szkody, dlatego Bundeswehra stawia na inne technologie - podkreślił. Wśród nich jest elektroniczne zakłócanie kursu bezzałogowców.
Wskazując na wzrost liczby ataków hybrydowych, w tym wtargnięcia dronów w niemiecką przestrzeń powietrzną, Breuer ocenił, że Niemcy „nie żyją w stanie całkowitego pokoju, ale też nie są w stanie otwartej wojnie”. Jak zaznaczył, w ciągu 40 lat służby wojskowej „nie doświadczył jeszcze sytuacji tak niebezpiecznej jak obecne zagrożenie ze strony Rosji”.
12:00. Sztab: Siły obrony uderzyły w saratowską rafinerię i inne obiekty logistyczne Rosji
Siły Obrony Ukrainy z sukcesem uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Saratowie w południowo-wschodniej, europejskiej części Rosji a także w obiekty logistyczne armii przeciwnika na okupowanych przez niego terenach – powiadomił w poniedziałek Sztab Generalny w Kijowie.
„W nocy (z 2 na) 3 listopada 2025 roku oddziały Sił Obrony Ukrainy uderzyły w rafinerię naftową w Saratowie w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. Odnotowano trafienie w obiekt oraz pożar w rejonie zespołu instalacji rafineryjnych ELOU AVT-6” – przekazano w komunikacie.
Sztab wyjaśnił, że saratowska rafineria jest jednym z najstarszych zakładów przerobu ropy naftowej w Rosji. Według stanu na 2023 rok wolumen przerobu wynosił 4,8 mln ton. Przedsiębiorstwo zaangażowane jest w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii.
11:45. Zakaz wjazdu samochodów elektrycznych na Most Krymski
Rosyjskie władze zakazały wjazdu samochodów elektrycznych i hybrydowych na Most Krymski, łączący okupowany Krym z Krajem Krasnodarskim w Rosji; decyzję tę wydano z powodu obaw o dokonanie aktu dywersji; zakaz obowiązuje bezterminowo - przekazał ukraiński portal Obozrevatel.
Zakaz wjazdu obowiązuje od 3 listopada – poinformował serwis, powołując się na oświadczenia przedstawicieli władz okupacyjnych na Półwyspie Krymskim. Ograniczenia dotyczą pojazdów poruszających się w obie strony, do i z Krymu, a przyczyną ich wprowadzenia są „względy bezpieczeństwa”. Właściciele pojazdów elektrycznych i hybrydowych mogą korzystać z alternatywnej trasy, prowadzącej wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i łączącej Taganrog w Rosji z miastem Dżankoj na okupowanym Krymie.
Możliwą przyczyną zakazu są trudności dotyczące identyfikowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych jako źródeł napędu, co, w teorii, pozwala na ukrycie tam ładunków wybuchowych. Detonacja tego typu samochodu pułapki mogłaby doprowadzić do uszkodzenia mostu - sugerują rosyjskie media.
11:25. Ostrzał Chersonia
Rosjanie ostrzelali jedną z dzielnic Chersonia. W ostrzale ranny został 75-letni mężczyzna – podaje chersońska administracja obwodowa.
11:00. Atak w rejonie konotopskim
10 rosyjskich dronów atakowało rankiem obiekty infrastruktury w rejonie konotopskim. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Rozmiary zniszczeń są obecnie szacowane – wynika z komunikatu lokalnej administracji.
10:30. W ciągu doby w ostrzale obwodu charkowskiego rannych zostało 5 osób
O skutkach ostrzału informuje policja obwodu charkowskiego. Cztery osoby zostały ranne w ataku drona na samochód (to 66-letnia kobieta i trzej mężczyźni w wieku 45, 51 i 70 lat). Piąta osoba ranna to mieszkaniec zaatakowanej wsi Cyrkuny, w której uszkodzony został nieukończony budynek mieszkalny.
09:10. Putin: Relacje Moskwy i Pekinu na najwyższym poziomie w historii
- Relacje pomiędzy Rosją i Chinami osiągnęły najwyższy poziom w wielowiekowej historii i nadal rozwijają się dynamicznie we wszystkich obszarach, pomimo różnych przeszkód i nielegalnych zachodnich sankcji – mówił premier Rosji Michaił Miszustin, który w Hangzhou spotkał się z premierem Chin, Li Qiangiem.
09:00. W ciągu doby w rosyjskich atakach zginęło trzech mieszkańców obwodu donieckiego
Gubernator obwodu Wadym Fiłaszkin poinformował o śmierci dwóch mieszkańców Myrnohradu oraz jednego mieszkańca miejscowości Starorajskie. Fiłaszkin poinformował też o jednej osobie rannej. Łącznie, od początku wojny, w obwodzie donieckim zginęło 3 722 cywilów. Rannych zostało 8 408. Dane te nie obejmują ofiar walk o Mariupol i Wołnowachę.
08:22. Flaga Grupy Wagnera nad Narwą. Szef estońskiego MSZ: To dowodzi pęknięć w „żelaznym” systemie Rosji
Łódź patrolowa rosyjskiej straży granicznej przepłynęła wczoraj po granicznej rzece Narwie z wywieszoną flagą najemnej grupy wojskowej Wagnera – poinformowały wieczorem władze Estonii. „To dowód, że „żelazny” system Rosji rozpada się” – skomentował to szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna
Minister dodał, że przyczynami rozpadu są „rozpoczęta przez Moskwę wojna napastnicza i ciągła presja ze strony Zachodu”.
Można jedynie spekulować, czy duch szefa kuchni Prigożyna wciąż żyje, czy też wagnerowcy ponownie próbują zdobyć Moskwę, a może tym razem rzucą się na Petersburg?
— skomentował Tsahkna.
Nagranie wideo oraz zdjęcie płynącej Narwą rosyjskiej łodzi patrolowej z powiewającą flagą Grupy Wagnera resort spraw zagranicznych Estonii zamieścił na platformie X. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że wszystko, co Rosjanie próbują zrobić na rzece, dzieje się pod „czujnym okiem” estońskich służb.
07:58. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 162 starcia bojowe - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 68 ataków rosyjskich sił.
07:05. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1160 sołdatów (łącznie 1144830 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. Tomahawki dla Ukrainy? Trump wprost: „Nie, nie bardzo”
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie dostarczy Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk.
Pytany na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu o to, czy rozważa przekazanie Tomahawków Ukrainie, Trump odparł „nie, nie bardzo”.
To może się zmienić, ale w tym momencie nie (rozważam tego)
— dodał Trump.
05:00. Premier Rosji rozpoczyna 2-dniową wizytę w Chinach
Premier Rosji Michaił Miszustin rozpoczyna dziś 2-dniową wizytę w Chinach – poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media i komunikat rządu w Moskwie. W poniedziałek ma rozmawiać ze swym chińskim odpowiednikiem Li Qiangiem, a we wtorek – z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Spotkanie z Li ma się odbyć w Hangzhou, na wschodzie Chin, a z Xi szef rosyjskiego rządu ma rozmawiać w Pekinie. Według rosyjskiej agencji TASS, którą cytuje Reuters, rozmowy Miszustina w Chinach będą koncentrować się na stosunkach handlowych i gospodarczych, współpracy w zakresie transportu i przemysłu, wzmocnieniu partnerstwa energetycznego oraz rozszerzeniu współpracy w dziedzinie zaawansowanych technologii i rolnictwa.
Reuters przywołał też komentarz agencji Interfax, według której Moskwa przywiązuje „bardzo dużą” wagę do tej wizyty. Komentując ją w piątek, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy za pośrednictwem Miszustina rosyjski przywódca Władimir Putin przekaże Xi jakąkolwiek wiadomość.
W lutym 2022 r., tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę, Putin i Xi podpisali umowę o partnerstwie „bez ograniczeń”.
00:01. Niemcy dostarczyli na Ukrainę dwie nowe baterie Patriot
Niemcy oficjalnie dostarczyli już dwie nowe baterie Patriot na Ukrainę, które wcześniej obiecali. Ich zakup został sfinansowany przez grupę krajów europejskich.
