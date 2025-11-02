Trwa 1349. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 3 listopada 2025 r.
00:01. Niemcy dostarczyli na Ukrainę dwie nowe baterie Patriot
Niemcy oficjalnie dostarczyli już dwie nowe baterie Patriot na Ukrainę, które wcześniej obiecali. Ich zakup został sfinansowany przez grupę krajów europejskich.
