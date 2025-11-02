NA ŻYWO

1349. dzień wojny. Niemcy dostarczyli dwie nowe baterie systemów obrony powietrznej Patriot na Ukrainę

Trwa 1349. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 3 listopada 2025 r.

00:01. Niemcy dostarczyli na Ukrainę dwie nowe baterie Patriot

Niemcy oficjalnie dostarczyli już dwie nowe baterie Patriot na Ukrainę, które wcześniej obiecali. Ich zakup został sfinansowany przez grupę krajów europejskich.

