Prezydent USA Donald Trump oświadczył w wywiadzie dla stacji CBS, że przywódca Chin Xi Jinping zdaje sobie sprawę z konsekwencji potencjalnej chińskiej inwazji na Tajwan. Amerykański polityk nie zadeklarował jednak jednoznacznie, że w razie inwazji USA broniłyby wyspy.
Nie mogę zdradzać moich sekretów
— odparł Trump na pytanie dziennikarki o ewentualną interwencję.
Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są prawnie zobowiązane do dostarczania mu środków do obrony.
Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, a w ostatnich latach nasiliły presję militarną, proponując model „jeden kraj, dwa systemy”, który władze w Tajpej odrzucają. Jednocześnie Chiny nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.
Spotkanie prezydentów USA i Chin
Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w Pusan w Korei Południowej. Przed tym spotkaniem chińskie media sugerowały, że omawiane będzie żądanie chińskie, by USA zmieniły stanowisko wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, a nie tylko jej „nie popierały”.
Tymczasem Trump powiedział, że temat Tajwanu nie pojawił się w trakcie rozmowy. Zapewnił, że póki on zajmuje stanowisko prezydenta USA, do ataku Chin na Tajwan nie dojdzie, ponieważ „ludzie Xi znają konsekwencje” takiego kroku.
CZYTAJ TAKŻE: Trump zachwycony po spotkaniu z Xi. „Podjęliśmy wybitne decyzje”. „On nam pomoże i będziemy współpracować w sprawie Ukrainy”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744744-trump-chiny-sa-swiadome-konsekwencji-inwazji-na-tajwan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.