Prezydent USA Donald Trump oświadczył w wywiadzie dla stacji CBS, że przywódca Chin Xi Jinping zdaje sobie sprawę z konsekwencji potencjalnej chińskiej inwazji na Tajwan. Amerykański polityk nie zadeklarował jednak jednoznacznie, że w razie inwazji USA broniłyby wyspy.

Nie mogę zdradzać moich sekretów

— odparł Trump na pytanie dziennikarki o ewentualną interwencję.

Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są prawnie zobowiązane do dostarczania mu środków do obrony.

Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, a w ostatnich latach nasiliły presję militarną, proponując model „jeden kraj, dwa systemy”, który władze w Tajpej odrzucają. Jednocześnie Chiny nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

Spotkanie prezydentów USA i Chin

Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w Pusan w Korei Południowej. Przed tym spotkaniem chińskie media sugerowały, że omawiane będzie żądanie chińskie, by USA zmieniły stanowisko wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, a nie tylko jej „nie popierały”.

Tymczasem Trump powiedział, że temat Tajwanu nie pojawił się w trakcie rozmowy. Zapewnił, że póki on zajmuje stanowisko prezydenta USA, do ataku Chin na Tajwan nie dojdzie, ponieważ „ludzie Xi znają konsekwencje” takiego kroku.

tkwl/PAP

