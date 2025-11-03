Niektóre produkty w Polsce droższe niż w Niemczech! Naszym sąsiadom coraz mniej opłaca się przyjeżdżać do nas na zakupy

ceny w Polsce wzrosły gwałtowniej niż w Niemczech
Z analizy Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej wynika, że niemieckim klientom coraz mniej opłaca się przyjeżdżać do Polski zakupy, ponieważ ceny w naszym kraju wzrastają znacznie gwałtowniej niż u nich.

Wyniki tych badań przedstawił portal internetowy rozgłośni Berlina i Brandenburgii RBB.

Z badania wynika, że różnice w cenach w miejscowościach przygranicznych - we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach zmalały.

Powód: ceny w Polsce wzrosły gwałtowniej niż w Niemczech

— wskazano.

Niektóre produkty są tańsze w Niemczech

W analizie wskazano, że są grupy produktów, które można kupić taniej w Niemczech niż w Polsce i dotyczy to m.in. produktów drogeryjnych.

Ta różnica cenowa jeszcze się pogłębia: ceny artykułów gospodarstwa domowego i kosmetyków wzrosły w Polsce o 33 procent, a w Niemczech o 15 procent od 2022 roku

— napisało RBB.

Powodem tego ma być wyższa konkurencyjność na rynku drogeryjnym w Niemczech oraz fakt, że wiele produktów tego typu jest do Polski importowanych zza granicy, co wpływa na cenę.

Produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej są w Polsce o około 49 procent droższe niż w Niemczech, a różnica cen w ostatnich latach jeszcze się pogłębiła

— przekazała Karolina Wróblewska z Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej.

as/Dw.com/RBB

