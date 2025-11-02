Cztery osoby z zarzutami po skoku na Luwr. Dwóch zatrzymanych było skazanych za kradzież już w 2015 r.! Bogate kartoteki kryminalne

Sprawdź Luwr / autor: Super nabla, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Luwr / autor: Super nabla, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Dwaj mężczyźni, którym postawiono zarzuty w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru, już wcześniej zostali skazani za kradzież - poinformowała dziś Laure Beccuau, prokurator Paryża. Chodzi o sprawę z 2015 r.

Pierwszy z mężczyzn, w wieku 37 lat, ma na swoim koncie 11 wyroków, niemal wszystkie - za kradzieże. Jednak są to przestępstwa, które zwykle nie są kojarzone z wysokimi kręgami przestępczości zorganizowanej - oceniła prokurator. Drugi z mężczyzn skazywany był około 15 razy.

Wszystkie cztery osoby, którym obecnie postawiono zarzuty w związku z kradzieżą w Luwrze, mieszkały w departamencie Sekwana-Saint-Denis na wschód od Paryża.

Prokurator dodała, że na obecnym etapie postępowania nie ustalono żadnego wspólnika w muzeum.

CZYTAJ TAKŻE: Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami po kradzieży w Luwrze. Nie ujawniono ich tożsamości, kobieta i mężczyzna nie przyznają się do winy

Czy klejnoty uda się odzyskać?

Szef MSW Laurent Nunez powiedział wczoraj wieczorem dziennikowi „Le Parisien”, że sprawców było czterech, a poszukiwany jest co najmniej jeszcze jeden.

Istnieje kilka hipotez dotyczących (skradzionych) dóbr (czyli klejnotów-PAP), w tym ta, że zostały już sprzedane za granicę. Jednak jestem przekonany, że uda się je odnaleźć

— powiedział Nunez.

Dodał także, że „nie ma powodu, by myśleć w tej sprawie o ingerencjach z zagranicy, w tym z Rosji”.

Media we Francji podały w sobotę, że dwóm kolejnym osobom zatrzymanym w związku z kradzieżą postawiono wstępne zarzuty. Wcześniej zaś w stan oskarżenia postawiono dwóch mężczyzn, którzy przyznali się „częściowo” do udziału w kradzieży. Na ich trop naprowadziły próbki DNA zebrane przez ekspertów na miejscu kradzieży.

