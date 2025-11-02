Dwaj mężczyźni, którym postawiono zarzuty w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru, już wcześniej zostali skazani za kradzież - poinformowała dziś Laure Beccuau, prokurator Paryża. Chodzi o sprawę z 2015 r.
Pierwszy z mężczyzn, w wieku 37 lat, ma na swoim koncie 11 wyroków, niemal wszystkie - za kradzieże. Jednak są to przestępstwa, które zwykle nie są kojarzone z wysokimi kręgami przestępczości zorganizowanej - oceniła prokurator. Drugi z mężczyzn skazywany był około 15 razy.
Wszystkie cztery osoby, którym obecnie postawiono zarzuty w związku z kradzieżą w Luwrze, mieszkały w departamencie Sekwana-Saint-Denis na wschód od Paryża.
Prokurator dodała, że na obecnym etapie postępowania nie ustalono żadnego wspólnika w muzeum.
Czy klejnoty uda się odzyskać?
Szef MSW Laurent Nunez powiedział wczoraj wieczorem dziennikowi „Le Parisien”, że sprawców było czterech, a poszukiwany jest co najmniej jeszcze jeden.
Istnieje kilka hipotez dotyczących (skradzionych) dóbr (czyli klejnotów-PAP), w tym ta, że zostały już sprzedane za granicę. Jednak jestem przekonany, że uda się je odnaleźć
— powiedział Nunez.
Dodał także, że „nie ma powodu, by myśleć w tej sprawie o ingerencjach z zagranicy, w tym z Rosji”.
Media we Francji podały w sobotę, że dwóm kolejnym osobom zatrzymanym w związku z kradzieżą postawiono wstępne zarzuty. Wcześniej zaś w stan oskarżenia postawiono dwóch mężczyzn, którzy przyznali się „częściowo” do udziału w kradzieży. Na ich trop naprowadziły próbki DNA zebrane przez ekspertów na miejscu kradzieży.
aja/PAP
