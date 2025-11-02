Incydent z niezidentyfikowanymi dronami nad belgijską bazą Kleine-Brogel. Przechowywana jest tam broń jądrowa USA

Drona na niebie / Wpis opisujący wtargnięcie niezidentyfikowanego drona nad bazę wojskową w Belgii (screen z X)
Drona na niebie / Wpis opisujący wtargnięcie niezidentyfikowanego drona nad bazę wojskową w Belgii (screen z X) / autor: Fratria/X-Disclosure Party (screen)

Nad belgijską bazą wojskową Kleine-Brogel ponownie zauważono niezidentyfikowane drony. Minister obrony Belgii poinformował, że mimo użycia systemów zagłuszających i pościgu nie udało się ich przechwycić. Incydent wzmaga obawy o bezpieczeństwo w regionie, gdzie przechowywana jest amerykańska broń nuklearna.

Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy trzy zgłoszenia o dronach nad Kleine Brogel, większych i latających na większych wysokościach. Użyto zagłuszacza dronów, ale bezskutecznie. Śmigłowiec i radiowozy ścigały bezzałogowce, ale zgubiły je po kilku kilometrach

— napisał belgijski minister na platformie X, dodając, że drony wysłano nad bazę celowo.

Również wczorajszej nocy w pobliżu bazy zauważono nieautoryzowany dron. W bazie przechowywana jest broń jądrowa USA, a od 2027 roku mają w niej stacjonować myśliwce F-35.

Ostatnio drony zauważono też nad bazami Elsenborn na wschodzie i Marche-en-Famenne na południowym wschodzie Belgii. Agencja Reutera informowała, że drony zaobserwowano w nocy, co uniemożliwiło ustalenie rodzaju użytych urządzeń.

To nie było dzieło amatorów, lecz doświadczonych pilotów dronów

— ocenił wtedy szef resortu obrony.

Nieautoryzowane przeloty dronów w UE

Na przełomie września i października media informowały, że w 2024 r. w newralgicznych obszarach belgijskiej przestrzeni powietrznej, takich jak lotniska i tereny wojskowe, wykryto ok. 31 tys. przelotów dronów. SkeyDrone, spółka zależna kontrolera ruchu lotniczego Skeyes, poinformowała, że 90 proc. z nich stanowiły loty nieautoryzowane.

Kraje NATO pozostają w ostatnich tygodniach w stanie podwyższonej gotowości po zaobserwowaniu dronów i innych atakach powietrznych, m.in. w Kopenhadze, Monachium, w Polsce i krajach bałtyckich.

Dwa dni temu drony zakłóciły pracę lotniska w Berlinie. Jak poinformowała agencja AFP, zdaniem niemieckich władz za incydentem mogła stać Rosja. W ostatnich dniach władze Litwy kilkakrotnie musiały zamykać przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie, gdy w pobliżu pojawiały się balony przemytnicze znad Białorusi.

Na początku października Komisja Europejska zaproponowała cztery europejskie projekty obronne, w tym system zwalczania dronów i plan wzmocnienia wschodniej granicy, w ramach działań mających na celu podniesienia zdolności obronnych Unii Europejskiej do 2030 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Znów to samo. Niezidentyfikowane drony zakłóciły pracę berlińskiego lotniska. Kilka lotów musiało być przekierowanych

xyz/PAP

