Znany aktor Harrison Ford zaatakował prezydenta USA Donalda Trumpa, mówiąc, że „nie zna większego przestępcy w historii”. Jaki jest tego powód? Argumenty gwiazdora nie powalają. Według niego amerykański lider jest kimś takim, bo… nie dba o klimat.
Harrison Ford w wywiadzie dla „The Guardian” stwierdził, że prezydent Donald Trump „nie ma polityki, tylko kaprysy” w kwestiach środowiska.
To mnie przeraża na śmierć. Ignorancja, pycha, kłamstwa, perfidia. [Trump] wie lepiej, ale jest narzędziem status quo i zarabia krocie, podczas gdy świat wali się w gruzy
— grzmiał aktor znany m.in. z serii filmów o Indianie Jonesie czy z „Gwiezdnych wojen”.
To niewiarygodne. Nie znam większego przestępcy w historii
— przekonywał.
Jestem przekonany, że możemy złagodzić [zmiany klimatu], że możemy zyskać na czasie, aby zmienić zachowania, stworzyć nowe technologie i w pełni skoncentrować się na wdrażaniu tych polityk
— mówił.
Musimy jednak rozwinąć wolę polityczną i intelektualne wyrafinowanie, aby uświadomić sobie, że my, ludzie, jesteśmy zdolni do zmian. Jesteśmy niezwykle elastyczni, jesteśmy niezwykle pomysłowi. Jeśli skupimy się na problemie, w większości przypadków możemy go rozwiązać
— dodał.
as/The Guardian
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744725-ford-nazwal-trumpa-najwiekszym-przestepca-w-historii
