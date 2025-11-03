Harrison Ford nazwał prezydenta Trumpa "największym przestępcą w historii". Powodem... jego podejście do sprawy "walki o klimat"

Sprawdź Harrison Ford / autor: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Znany aktor Harrison Ford zaatakował prezydenta USA Donalda Trumpa, mówiąc, że „nie zna większego przestępcy w historii”. Jaki jest tego powód? Argumenty gwiazdora nie powalają. Według niego amerykański lider jest kimś takim, bo… nie dba o klimat.

Harrison Ford w wywiadzie dla „The Guardian” stwierdził, że prezydent Donald Trump „nie ma polityki, tylko kaprysy” w kwestiach środowiska.

To mnie przeraża na śmierć. Ignorancja, pycha, kłamstwa, perfidia. [Trump] wie lepiej, ale jest narzędziem status quo i zarabia krocie, podczas gdy świat wali się w gruzy

— grzmiał aktor znany m.in. z serii filmów o Indianie Jonesie czy z „Gwiezdnych wojen”.

To niewiarygodne. Nie znam większego przestępcy w historii

— przekonywał.

Jestem przekonany, że możemy złagodzić [zmiany klimatu], że możemy zyskać na czasie, aby zmienić zachowania, stworzyć nowe technologie i w pełni skoncentrować się na wdrażaniu tych polityk

— mówił.

Musimy jednak rozwinąć wolę polityczną i intelektualne wyrafinowanie, aby uświadomić sobie, że my, ludzie, jesteśmy zdolni do zmian. Jesteśmy niezwykle elastyczni, jesteśmy niezwykle pomysłowi. Jeśli skupimy się na problemie, w większości przypadków możemy go rozwiązać

— dodał.

as/The Guardian

