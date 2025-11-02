Ukraiński atak dronowy na rosyjski port w Tuapse spowodował pożar tankowca i uszkodzenia infrastruktury naftowej. Według władz Kraju Krasnodarskiego załoga jednostki została ewakuowana, a w wyniku uderzenia uszkodzone zostały budynki terminalu należącego do koncernu Rosnieft.
W porcie Tuapse na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową
— napisano w komunikacie.
Jak dodano, na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana.
W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy oraz rafineria naftowa kontrolowana przez koncern Rosnieft. Na razie nie wiadomo, czy po ataku terminal nadal działa. Według władz zostały jednak uszkodzona jego budynki i inna infrastruktura.
Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.
xyz/PAP
