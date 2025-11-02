WIDEO

Ogromna tragedia w Meksyku! Co najmniej 23 osoby zginęły w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie. Wiele osób doznało oparzeń

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

23 osoby, w tym kilkoro dzieci, zginęły w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie w mieście Hermosillo w północno-zachodnim Meksyku. Co najmniej 12 osób doznało oparzeń i zostało przewiezionych do szpitala - poinformowały światowe agencje.

Kondolencje rodzinom ofiar za pośrednictwem platformy X przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Również gubernator regionu Alfonso Durazo złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim.

Prokuratura stanu Sonora prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn tragicznego zdarzenia. Według dziennika „El Universal” policja wstępnie wykluczyła możliwość zamachu terrorystycznego. Wśród rozważanych wersji jest awaria techniczna i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.

Powołując się na straż pożarną, meksykańskie media poinformowały, że ogień wybuchł przy wejściu do lokalu handlowego, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku. Pożar udało się opanować i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.

Władze miejskie Hermosillo odwołały wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach festiwalu z okazji Dnia Zmarłych.

tkwl/PAP/X

