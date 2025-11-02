23 osoby, w tym kilkoro dzieci, zginęły w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie w mieście Hermosillo w północno-zachodnim Meksyku. Co najmniej 12 osób doznało oparzeń i zostało przewiezionych do szpitala - poinformowały światowe agencje.
Kondolencje rodzinom ofiar za pośrednictwem platformy X przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Również gubernator regionu Alfonso Durazo złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim.
Prokuratura stanu Sonora prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn tragicznego zdarzenia. Według dziennika „El Universal” policja wstępnie wykluczyła możliwość zamachu terrorystycznego. Wśród rozważanych wersji jest awaria techniczna i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.
Powołując się na straż pożarną, meksykańskie media poinformowały, że ogień wybuchł przy wejściu do lokalu handlowego, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku. Pożar udało się opanować i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.
Władze miejskie Hermosillo odwołały wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach festiwalu z okazji Dnia Zmarłych.
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744701-pozar-sklepu-w-meksyku-zginely-co-najmniej-23-osoby
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.