Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zwrócił się do Departamentu Obrony z prośbą o przygotowanie się do ewentualnej akcji militarnej w Nigerii, jeśli rząd tego kraju „nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan” - przekazała agencja Reutera.

Trump podkreślił we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social, że rząd USA natychmiast wstrzyma wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii.

Stany Zjednoczone mogą „z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, z pełną siłą, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” - stwierdził prezydent USA.

Wcześniej Nigeria znalazła się ponownie na liście państw obserwowanych przez administrację USA z powodu obaw o zakres wolności religijnej. Wcześniej została z tego samego powodu wpisana na listę za pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa. Została usunięta rok później za kadencji byłego prezydenta Demokratów Joe Bidena.

Kilka tygodni temu senator USA z ramienia Partii Republikańskiej, Ted Cruz, stwierdził, że w Nigerii dochodzi do „masowych mordów chrześcijan”, i zaapelował do Kongresu o uznanie tego kraju za kraj naruszający wolność religijną.

Prezydent Nigerii odrzuca zarzuty Donalda Trumpa

Prezydent Nigerii Bola Ahmed Tinubu oznajmił, że decyzja ta nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na miejscu - przekazała agencja AP.

Wolność religijna i tolerancja były fundamentalną zasadą naszej zbiorowej tożsamości i zawsze nią pozostaną

— powiedział Tinubu.

Nigeria sprzeciwia się prześladowaniom religijnym. (…) Gwarancje konstytucyjne chronią obywateli wszystkich wyznań

— mówił.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych najludniejszego kraju Afryki również wyraziło sprzeciw wobec amerykańskich zarzutów.

Rząd federalny Nigerii będzie nadal bronił wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznania czy religii

-– stwierdził rzecznik ministerstwa Kimiebi Ebienfa w oświadczeniu.

Podobnie jak Ameryka, Nigeria nie ma innego wyjścia, jak tylko celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą

— dodał.

tkwl/PAP/X

