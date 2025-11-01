NA ŻYWO

RELACJA. 1348. dzień wojny. Jakie straty poniosło w październiku rosyjskie wojsko? Ukraiński resort podał dane

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź zdjęcie wystawy w Kijowie - chorągiewki z ukraińskimi flagami wetknięte w zniszczony rosyjski transporter / autor: Fratria
zdjęcie wystawy w Kijowie - chorągiewki z ukraińskimi flagami wetknięte w zniszczony rosyjski transporter / autor: Fratria

Trwa 1348. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 2 listopada 2025 r.

00:01. Ukraiński resort obrony publikuje dane - tak prezentują się rosyjskie straty w październiku 2025 r.

W październiku rosyjska armia straciła 3 dywizje kadrowe i 3 bataliony.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojsko rosyjskie straciło w październiku ponad 31 000 personelu. Ponadto Wojska Obronne Ukrainy zniszczyły około 230 bojowych pojazdów opancerzonych wroga, ponad 800 systemów artyleryjskich, 29 MLRS i 93 czołgi

— czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu obrony.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych