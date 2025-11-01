Trwa 1348. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 2 listopada 2025 r.
00:01. Ukraiński resort obrony publikuje dane - tak prezentują się rosyjskie straty w październiku 2025 r.
W październiku rosyjska armia straciła 3 dywizje kadrowe i 3 bataliony.
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojsko rosyjskie straciło w październiku ponad 31 000 personelu. Ponadto Wojska Obronne Ukrainy zniszczyły około 230 bojowych pojazdów opancerzonych wroga, ponad 800 systemów artyleryjskich, 29 MLRS i 93 czołgi
— czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu obrony.
