W listopadzie rosyjskie szkoły zastąpią dźwięk dzwonka, ogłaszający początek i koniec lekcji, patriotycznymi utworami poświęconymi Dniu Jedności Narodowej - przekazał portal Moscow Times, powołując się na komunikat ministerstwa edukacji.
W komunikacie dotyczącym projektu „Melodie zamiast dzwonków” resort twierdzi, że takie podejście ma zachęcić uczniów do dyskusji na temat „wspólnych wartości, jedności i miłości do ojczyzny” oraz „stworzyć przyjazną atmosferę” w klasie.
Na liście są utwory „Moi bracia”, „Matka Rosja” Olgi Siemionowej, „Droga Rosjo”, „Jesteśmy zjednoczeni! Niezwyciężeni!” oraz „Flaga mojego państwa” - poinformował portal.
Rosyjska „edukacja patriotyczna” uczniów
„Melodie zamiast dzwonków” ma uzupełniać inne inicjatywy na rzecz „edukacji patriotycznej” uczniów. Od 1 września rosyjskie dzieci uczą się „współczesnych utworów patriotycznych” na lekcjach muzyki.
Duma Państwowa (niższa izba rosyjskiego parlamentu) uznała jednak, że takie środki są niewystarczające. W sierpniu wiceprzewodniczący parlametarnej komisji edukacji Michaił Bieruława zaapelował o rozszerzenie tej praktyki na przedszkola, przekonując, że utwory patriotyczne „stanowią doskonały wstęp do edukacji”, a „Rosję trzeba kochać, bo to wspaniały kraj”.
olnk/PAP
