Dwóm osobom zatrzymanych w sprawie kradzieży klejnotów z Luwru postawiono wstępne zarzuty - poinformowała paryska prokuratura, na którą powołała się agencja AFP. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej kradzieży i w zmowie przestępczej.
Tożsamości zatrzymanych - kobiety i mężczyzny - nie ujawniono, żadna z tych osób nie przyznała się do winy. Przekazano jednak, że mężczyzna jest znany francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości z wcześniejszych napadów rabunkowych - podkreślił portal BBC.
W prawie francuskim postawienie wstępnych zarzutów oznacza, że śledczy mają powód przypuszczać, iż doszło do przestępstwa, lecz zezwolone jest kontynuowanie formalnego dochodzenia.
Kobieta nie przyznaje się do winy
Adwokat kobiety powiedział reporterom, że jego klientka jest zdruzgotana i z całą mocą zaprzecza oskarżeniom.
Nie rozumie, w jaki sposób jest uwikłana w którykolwiek z czynów, o które jest oskarżana
— powiedział AFP Adrien Sorrentino.
Zarzuty dotyczące kradzieży i zmowy przestępczej postawiono też dwóm zatrzymanym wcześniej mężczyznom, którzy - jak informowali śledczy - przyznali się „częściowo” do udziału w kradzieży. Trzy inne osoby zatrzymane w toku śledztwa zostały zwolnione bez postawienia zarzutów - podała AFP.
Zuchwała kradzież w Luwrze
Klejnoty warte ok. 88 mln euro skradziono 19 października z paryskiego Luwru, najczęściej odwiedzanego muzeum świata. Jeden ze skradzionych przedmiotów - korona cesarzowej Eugenii - złodzieje upuścili podczas ucieczki. Pozostałych siedmiu klejnotów nie odnaleziono. Istnieje obawa, że zostały już wywiezione za granicę, choć prowadząca sprawę prokurator Laure Beccuau wyraziła nadzieję, że uda się je odzyskać w nienaruszonym stanie.
Minister kultury Rachida Dati w wywiadzie dla telewizji TF1 zapowiedziała, że do końca roku w słynnym muzeum zostanie zainstalowany nowy system antywłamaniowy. Przyznała, że ryzyko obrabowania Luwru było „chronicznie niedoceniane”.
Od czasu kradzieży zaostrzono środki bezpieczeństwa wokół francuskich instytucji kulturalnych, a Luwr przekazał niektóre ze swoich najcenniejszych klejnotów do przechowania Bankowi Francji.
