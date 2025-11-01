W większości niemieckich miast czynsze nadal rosną, a najwyższe podwyżki odnotowano w Düsseldorfie, Kolonii i Hamburgu. Tylko w Berlinie odnotowano symboliczny spadek.
Czynsze w górę, ale Berlin się wyróżnia
Z analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (IW) wynika, że w trzecim kwartale bieżącego roku czynsze w nowych umowach wzrosły średnio o 1 proc. względem poprzedniego kwartału i o 3,8 proc. w skali roku. Największe podwyżki odnotowano w Düsseldorfie, Kolonii i Hamburgu – odpowiednio o 5,6, 5,1 i 4,4 proc.
Jedynym wyjątkiem jest Berlin
— wskazują eksperci. W stolicy Niemiec czynsze w nowych umowach spadły o 0,2 proc.
Nie można jednak jeszcze uznać sytuacji w Berlinie za stabilną
— podkreśla IW. Po nieudanym wprowadzeniu lokalnego limitu czynszów ceny w Berlinie rosły wyjątkowo szybko, dlatego obecny spadek traktowany jest jako chwilowa korekta po wcześniejszym wzroście.
Drożej nie tylko w miastach, ale i na przedmieściach
W trzecim kwartale wzrost cen mieszkań i domów był nieco wolniejszy niż wzrost czynszów. Według IW, domy jedno i dwurodzinne podrożały między lipcem a wrześniem o 0,9 proc. względem poprzedniego kwartału, a ceny mieszkań własnościowych wzrosły o 2,6 proc. rok do roku. Eksperci podkreślają, że „wzrost cen na niemieckim rynku mieszkaniowym staje się trwałym zjawiskiem”. Największe zwyżki odnotowano na obrzeżach dużych miast – domy jednorodzinne na przedmieściach zdrożały aż o 4,4 proc. w skali roku.
Analiza wskazuje, że rynek nieruchomości ustabilizował się na nowym poziomie
— mówi Pekka Sagner, ekonomista ds. nieruchomości w IW. Jednocześnie dodaje, że „wysokie ceny to efekt utrzymującej się od lat zbyt małej liczby nowych mieszkań”.
