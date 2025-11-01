Ceny wynajmu w Niemczech znów w górę. Berlin jedynym miastem, gdzie czynsze lekko spadły. "Ustabilizował się na nowym poziomie"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

W większości niemieckich miast czynsze nadal rosną, a najwyższe podwyżki odnotowano w Düsseldorfie, Kolonii i Hamburgu. Tylko w Berlinie odnotowano symboliczny spadek.

Czynsze w górę, ale Berlin się wyróżnia

Z analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (IW) wynika, że w trzecim kwartale bieżącego roku czynsze w nowych umowach wzrosły średnio o 1 proc. względem poprzedniego kwartału i o 3,8 proc. w skali roku. Największe podwyżki odnotowano w Düsseldorfie, Kolonii i Hamburgu – odpowiednio o 5,6, 5,1 i 4,4 proc.

Jedynym wyjątkiem jest Berlin

— wskazują eksperci. W stolicy Niemiec czynsze w nowych umowach spadły o 0,2 proc.

Nie można jednak jeszcze uznać sytuacji w Berlinie za stabilną

— podkreśla IW. Po nieudanym wprowadzeniu lokalnego limitu czynszów ceny w Berlinie rosły wyjątkowo szybko, dlatego obecny spadek traktowany jest jako chwilowa korekta po wcześniejszym wzroście.

Drożej nie tylko w miastach, ale i na przedmieściach

W trzecim kwartale wzrost cen mieszkań i domów był nieco wolniejszy niż wzrost czynszów. Według IW, domy jedno i dwurodzinne podrożały między lipcem a wrześniem o 0,9 proc. względem poprzedniego kwartału, a ceny mieszkań własnościowych wzrosły o 2,6 proc. rok do roku. Eksperci podkreślają, że „wzrost cen na niemieckim rynku mieszkaniowym staje się trwałym zjawiskiem”. Największe zwyżki odnotowano na obrzeżach dużych miast – domy jednorodzinne na przedmieściach zdrożały aż o 4,4 proc. w skali roku.

Analiza wskazuje, że rynek nieruchomości ustabilizował się na nowym poziomie

— mówi Pekka Sagner, ekonomista ds. nieruchomości w IW. Jednocześnie dodaje, że „wysokie ceny to efekt utrzymującej się od lat zbyt małej liczby nowych mieszkań”.

xyz/DW

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych