„Teraz jest [Donald Tusk - red.] w stanie paniki, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych. To takie smutne” - napisał na platformie X premier Węgier Viktor Orban.
Węgierski premier napisał w mediach społecznościowych, że szef polskiego rządu Donald Tusk próbuje odwrócić uwagę od problemów swojej partii i rządu i angażuje się po stronie „podżegaczy wojennych”. Głównym celem wypowiedzi Tuska mają być właśnie Węgry.
Premier Donald Tusk rozpoczął kolejny atak na Węgry. Robi to, ponieważ ma poważne kłopoty w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach. Wraz z Manfredem Weberem stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie – jednak jego polityka wojenna zawodzi: Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli
— napisał Orban.
Tusk „w stanie paniki”
Węgierski przywódca ocenił, że polski premier „jest w stanie paniki”, co przekłada się na jego antywęgierskie wypowiedzi.
Teraz jest w stanie paniki, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych. To takie smutne
— dodał Orban.
Apelował też, by Donald Tusk zrzucił stosunki wasalne wobec Brukseli, o co go oskarżył.
Historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego. Nie mogę i nie będę popierał wojennego podżegania pana Tuska. Węgry podążają inną drogą – drogą pokoju. Naród węgierski odmawia zostania wasalem Brukseli. Czas, aby pan Tusk to zaakceptował – i zajął się swoimi sprawami
— podkreślił premier Węgier.
