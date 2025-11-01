Wraca sprawa byłego opozycjonisty. Łukaszenka przypomina o Protasiewiczu: "Był w rzeczywistości agentem białoruskiego wywiadu".

Sprawdź Aleksandar Łukaszenka / autor: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Aleksandar Łukaszenka / autor: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Aleksander Łukaszenka podczas wizyty w obwodzie witebskim, że Roman Protasiewicz „był w rzeczywistości agentem białoruskiego wywiadu”.

Jak wskazała prorządowa agencja BiełTA, Łukaszenka powiedział, że Protasiewicz w istocie „pracował pod przykrywką”, wykonując zadania dla białoruskich służb specjalnych.

Nie będę opowiadał długiej historii. Protasiewicz jest agentem naszego wywiadu

— mówił.

Sprawa Protasiewicza

Przypominamy, że światem zachodu wstrząsnęła sprawa uprowadzenia przez reżim w Mińsku samolotu linii Ryanair z opozycjonistą Romanem Protasiewiczem i jego dziewczyną Sofą Sapegą na podkładzie. Pod pretekstem alarmu antyterrorystycznego uziemiono samolot lecący z Aten do Wilna.

Protasiewicz był współautorem znanego kanału NEXTA .

Okazało się jednak, że Protasiewicz, zamiast trafić do więzienia, zdecydował się pójść na współpracę z białoruskim reżimem.

CZYTAJ TAKŻE:

Łukaszenka oskarża Polskę! Chodzi o przerwanie rozmów ws. uwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta

as/BiełTA

