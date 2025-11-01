Z Ukrainy napływają alarmujące dane na temat ucieczki młodych mężczyzn z tego kraju. Wskazano, że od końca sierpnia kraj ten opuściło aż 100 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Powodem jest złagodzenie przepisów mobilizacyjnych.
Wskazano ponadto, że od początku wojny prokuratura z Ukrainy wszczęła już około 290 tysięcy spraw dotyczących dezercji.
Rosnący Problem
Owen Matthews, publicysta z Wielkiej Brytanii z „The Telegraph” przestrzegł, że masowe wyjazdy młodych mężczyzn z Ukrainy osłabiają armię tego kraju oraz negatywnie wpływają na nastroje w całej Unii Europejskiej.
Braki żołnierzy
Ukraina boryka się z coraz większymi lukami na froncie, co skutkuje coraz większymi problemami z odpieraniem rosyjskich ataków.
Ukraińcy szacują, że obecnie w armii może brakować nawet 200 tysięcy żołnierzy.
Według major Igora Czeczerindy w wysuniętych jednostkach może brakować nawet 50 procent żołnierzy. Oficer pułku „Azow” Bohdan Krotewycz wskazał, że w pierwszej linii brakuje 2/3 ludzi.
as/The Telehraph/Unian.ua/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744656-ukraina-ma-ogromne-braki-na-froncie-mlodzi-wyjezdzaja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.