Ukraina ma ogromne braki na froncie. Sięgają nawet 2/3 żołnierzy. Młodzi Ukraińcy masowo opuszczają swój kraj

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ukraiński żołnierz wypatrujący wroga / autor: Fratria
Ukraiński żołnierz wypatrujący wroga / autor: Fratria

Z Ukrainy napływają alarmujące dane na temat ucieczki młodych mężczyzn z tego kraju. Wskazano, że od końca sierpnia kraj ten opuściło aż 100 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Powodem jest złagodzenie przepisów mobilizacyjnych.

Wskazano ponadto, że od początku wojny prokuratura z Ukrainy wszczęła już około 290 tysięcy spraw dotyczących dezercji.

Rosnący Problem

Owen Matthews, publicysta z Wielkiej Brytanii z „The Telegraph” przestrzegł, że masowe wyjazdy młodych mężczyzn z Ukrainy osłabiają armię tego kraju oraz negatywnie wpływają na nastroje w całej Unii Europejskiej.

Braki żołnierzy

Ukraina boryka się z coraz większymi lukami na froncie, co skutkuje coraz większymi problemami z odpieraniem rosyjskich ataków.

Ukraińcy szacują, że obecnie w armii może brakować nawet 200 tysięcy żołnierzy.

Według major Igora Czeczerindy w wysuniętych jednostkach może brakować nawet 50 procent żołnierzy. Oficer pułku „Azow” Bohdan Krotewycz wskazał, że w pierwszej linii brakuje 2/3 ludzi.

as/The Telehraph/Unian.ua/Wirtualna Polska

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych