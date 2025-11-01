Śmiała akcja na froncie. Ukraińskie siły specjalne wylądowały w rejonie ciężkich walk z Rosjanami w Pokrowsku na wschodzie kraju, by odzyskać kontrolę nad ważnymi szlakami logistycznymi – powiadomiły media z powołaniem na źródła wojskowe. Działania nadzorował sam szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Desant wojskowych pokazano w nagraniu.
Ukraina wysadziła siły specjalne w rejonie ciężkich walk we wschodnim mieście Pokrowsk na początku tego tygodnia, właśnie w momencie, gdy Rosja ogłosiła, że otoczyła tam ukraińskie wojska
— napisała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w ukraińskich siłach zbrojnych.
Rozmówca agencji w 7. Korpusie Szybkiego Reagowania przekazał, że siły specjalne wylądowały kilka dni temu śmigłowcem Black Hawk, a operację utrudniała aktywność rosyjskich dronów. Według drugiego źródła działania nadzorował szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, a żołnierze skierowali się w rejony uważane przez Rosję za zajęte i ważne dla ukraińskich linii zaopatrzenia.
Podobne informacje przekazał dziennikarz magazynu „The Economist” Oliver Carrol.
Nowość. Ukraiński wywiad wojskowy donosi, że przeprowadza śmiałą kontrofensywę w pobliżu Pokrowska, aby ponownie otworzyć kluczowe linie logistyczne. Udostępnione mi nagrania rzekomo pokazują zrzut helikopterem na obszarach, które Rosja twierdzi, że kontroluje. Nie udało się zweryfikować tych nagrań niezależnie
— napisał na platformie X.
Nie doszło do okrążenia
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o sytuacji na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim, gdzie trwają działania obronne ukraińskiej armii. Ocenił, że sytuacja jest trudna i trwają tam ciężkie walki, ale ukraińska armia kontroluje sytuację.
Sytuacja na kierunku pokrowskim jest trudna. Na tym kierunku skoncentrowało się 170 tys. wrogich żołnierzy. To bardzo dużo
— powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że z jego porannej rozmowy z głównodowodzącym ukraińskiej armii wynika, że sytuacja nie uległa zmianie i nie doszło do okrążenia jednostek broniących Pokrowska.
W opublikowanym w piątek komunikacie służby prasowej 7. Korpusu szybkiego reagowania ukraińskich wojsk desantowo-szturmowych powiadomiono, że w Pokrowsku znajduje się około 200 rosyjskich żołnierzy. Siły przeciwnika próbują umocnić się na pozycjach w północnej części miasta i uniemożliwić działania ukraińskiej logistyki. Obecnie trwa operacja „oczyszczania” miasta z rosyjskich wojskowych, którym udało się przeniknąć do Pokrowska.
Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tzw. szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki. Rosyjska armia prowadzi także działania ofensywne na północ od miast Pokrowsk i Myrnohrad, dążąc do zamknięcia jednostek ukraińskich w okrążeniu.
