Kolejna prowokacja? Niezidentyfikowane drony zakłóciły wczoraj wieczorem na prawie 2 godziny pracę lotniska Berlin-Brandenburg - poinformował agencję AFP rzecznik tego portu lotniczego. Dodał, że kilka lotów zostało przekierowanych na inne niemieckie lotniska. Obecnie lotnisko pracuje normalnie.
Rzecznik sprecyzował, że wszystkie starty i lądowania były wstrzymane od godz. 20.08 do 21.58 czasu lokalnego, który jest taki sam jak w Polsce.
Oceniamy, że w obecnej chwili niebezpieczeństwo minęło
— powiedział rzecznik.
Władze niemieckie wielokrotnie ostrzegały w ostatnim czasie o wzrastającym zagrożeniu ze strony dronów po serii wtargnięć niezidentyfikowanych dronów w przestrzeń powietrzną kilku lotnisk i miejsc, w których znajdują się obiekty wojskowe czy przemysłowe o krytycznym znaczeniu.
Stoi za tym Rosja?
AFP podkreśla, że Berlin, jeden z sojuszników Ukrainy w jej wojnie z Rosją, uważa, iż za tymi incydentami stoi Moskwa.
Drony pojawiły się także nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Danii i Norwegii. Władze tych krajów również podejrzewają Moskwę, która zaprzecza wszelkim oskarżeniom.
CZYTAJ TAKŻE:
— Drony znów nad lotniskiem w Monachium. Port wraca powoli do normalności po paraliżu. „Przez cały dzień będą opóźnienia”
— Kolejne drony nad terytorium NATO! Tym razem w Belgii i Niemczech. W obu przypadkach nie wiadomo, kto odpowiada za incydenty
— Kolejny raz nad duńskimi obiektami wojskowymi latały drony! Żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744636-znow-to-samo-drony-zaklocily-prace-berlinskiego-lotniska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.