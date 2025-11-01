Znów to samo. Niezidentyfikowane drony zakłóciły pracę berlińskiego lotniska. Kilka lotów musiało być przekierowanych

Sprawdź zdjęcie ilustracyjne - zakaz dla operowania dronami. Władze niemieckie wielokrotnie ostrzegały w ostatnim czasie o wzrastającym zagrożeniu ze strony dronów / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne - zakaz dla operowania dronami. Władze niemieckie wielokrotnie ostrzegały w ostatnim czasie o wzrastającym zagrożeniu ze strony dronów / autor: Pixabay

Kolejna prowokacja? Niezidentyfikowane drony zakłóciły wczoraj wieczorem na prawie 2 godziny pracę lotniska Berlin-Brandenburg - poinformował agencję AFP rzecznik tego portu lotniczego. Dodał, że kilka lotów zostało przekierowanych na inne niemieckie lotniska. Obecnie lotnisko pracuje normalnie.

Rzecznik sprecyzował, że wszystkie starty i lądowania były wstrzymane od godz. 20.08 do 21.58 czasu lokalnego, który jest taki sam jak w Polsce.

Oceniamy, że w obecnej chwili niebezpieczeństwo minęło

— powiedział rzecznik.

Władze niemieckie wielokrotnie ostrzegały w ostatnim czasie o wzrastającym zagrożeniu ze strony dronów po serii wtargnięć niezidentyfikowanych dronów w przestrzeń powietrzną kilku lotnisk i miejsc, w których znajdują się obiekty wojskowe czy przemysłowe o krytycznym znaczeniu.

Stoi za tym Rosja?

AFP podkreśla, że Berlin, jeden z sojuszników Ukrainy w jej wojnie z Rosją, uważa, iż za tymi incydentami stoi Moskwa.

Drony pojawiły się także nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Danii i Norwegii. Władze tych krajów również podejrzewają Moskwę, która zaprzecza wszelkim oskarżeniom.

olnk/PAP

