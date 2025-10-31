Trwa 1347. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 1 listopada 2025 r.
09:03. Siły specjalne wywiadu zniszczyły rurociąg paliwowy wokół Moskwy
Ukraińskie siły specjalne zaatakowały i zniszczyły trzy nitki rurociągu Kolcewoj wokół stolicy Rosji, Moskwy, który służył do zaopatrywania w paliwo rosyjskiej armii – powiadomił wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).
31 października 2025 roku wskutek specjalnej operacji HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy wyłączono z eksploatacji niezwykle ważny obiekt wojskowy państwa-agresora Rosji — rurociąg naftowy Kolcewoj, który zaopatrywał rosyjską armię okupacyjną w paliwa niezbędne do prowadzenia zbrodniczej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu
— przekazał HUR na portalach społecznościowych.
W komunikacie ujawniono, że atak nastąpił w rejonie (powiecie) ramieńskim w obwodzie moskiewskim.
Antydronowa siatka i ochrona obiektu przez uzbrojoną ochronę nie pomogły — wszystkie trzy nitki, którymi agresor transportował benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, eksplodowały pomyślnie i jednocześnie. Rurociąg paliwowy został wyłączony z eksploatacji
— oświadczono.
08:33. Siły specjalne lądują w Pokrowsku, by odzyskać kontrolę nad szlakami logistycznymi
Ukraińskie siły specjalne wylądowały w rejonie ciężkich walk z Rosjanami w Pokrowsku na wschodzie kraju, by odzyskać kontrolę nad ważnymi szlakami logistycznymi – powiadomiły media z powołaniem na źródła wojskowe.
Ukraina wysadziła siły specjalne w rejonie ciężkich walk we wschodnim mieście Pokrowsk na początku tego tygodnia, właśnie w momencie, gdy Rosja ogłosiła, że otoczyła tam ukraińskie wojska
— napisała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w ukraińskich siłach zbrojnych.
Rozmówca agencji w 7. Korpusie Szybkiego Reagowania przekazał, że siły specjalne wylądowały kilka dni temu śmigłowcem Black Hawk, a operację utrudniała aktywność rosyjskich dronów. Według drugiego źródła działania nadzorował szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, a żołnierze skierowali się w rejony uważane przez Rosję za zajęte i ważne dla ukraińskich linii zaopatrzenia.
Podobne informacje przekazał dziennikarz magazynu „The Economist” Oliver Carrol.
07:48. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 157 starć bojowych - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 48 ataków rosyjskich sił.
06:50. Blackout w obwodzie moskiewskim
Ukraiński drony uderzyły w obwodzie moskiewskim. Miasto Żukowski pogrążyło się w całkowitej ciemności.
Ukraińskie i rosyjskie kanały Telegram donoszą o około 700 dronach zmierzających w stronę regionów Rosji, w tym obwodu moskiewskiego
— cytuje profil WarTranslated w serwisie X.
06:20. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 900 sołdatów (łącznie 1142730 od początku pełnoskalowej wojny).
03:00. Drony zakłóciły pracę berlińskiego lotniska. Rosyjska prowokacja?
Niezidentyfikowane drony zakłóciły w piątek wieczorem na prawie 2 godziny pracę lotniska Berlin-Brandenburg - poinformował agencję AFP rzecznik tego portu lotniczego. Dodał, że kilka lotów zostało przekierowanych na inne niemieckie lotniska. Obecnie lotnisko pracuje normalnie.
AFP podkreśla, że Berlin uważa, iż za tymi incydentami stoi Moskwa.
Drony pojawiły się także nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Danii i Norwegii. Władze tych krajów również podejrzewają Moskwę, która zaprzecza wszelkim oskarżeniom.
00:01. Zełenski: sytuacja na kierunku pokrowskim jest trudna, ale nie ma okrążenia
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o sytuacji na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim, gdzie trwają działania obronne ukraińskiej armii. Ocenił, że sytuacja jest trudna i trwają tam ciężkie walki, ale ukraińska armia kontroluje sytuację.
Sytuacja na kierunku pokrowskim jest trudna. Na tym kierunku skoncentrowało się 170 tys. wrogich żołnierzy. To bardzo dużo
— powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że z jego porannej rozmowy z głównodowodzącym ukraińskiej armii wynika, że sytuacja nie uległa zmianie i nie doszło do okrążenia jednostek broniących Pokrowska.
W opublikowanym w piątek komunikacie służby prasowej 7. Korpusu szybkiego reagowania ukraińskich wojsk desantowo-szturmowych powiadomiono, że w Pokrowsku znajduje się około 200 rosyjskich żołnierzy. Siły przeciwnika próbują umocnić się na pozycjach w północnej części miasta i uniemożliwić działania ukraińskiej logistyki. Obecnie trwa operacja „oczyszczania” miasta z rosyjskich wojskowych, którym udało się przeniknąć do Pokrowska.
Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tzw. szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki. Rosyjska armia prowadzi także działania ofensywne na północ od miast Pokrowsk i Myrnohrad, dążąc do zamknięcia jednostek ukraińskich w okrążeniu.
