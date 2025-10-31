Partia D66 Roba Jettena zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii – poinformowała agencja ANP. Choć nie policzono jeszcze wszystkich głosów, D66 nie utraci już przewagi nad PVV Geerta Wildersa. 38-letni Jetten może zostać najmłodszym premierem w historii kraju.
Według analizy agencji ANP, socjalliberalno-proeuropejscy Demokraci (D66) zdobyli najwięcej głosów w wyborach do Drugiej Izby (Tweede Kamer). Różnica między ugrupowaniem Roba Jettena a skrajnie prawicową Partią Wolności (PVV) Geerta Wildersa wynosi ponad 15 tys. głosów. Oba ugrupowania uzyskały po 26 mandatów, ale D66 ma szansę na dodatkowy tzw. mandat resztowy, co dałoby jej 27 miejsc w parlamencie.
Na trzecim miejscu plasuje się liberalna Ludowa Partia na rzecz Wolności (22 mandaty). Na czwartym - zjednoczona Zielona Lewica-Partia Pracy (GroenLinks-PvdA) z 20 mandatami, a peleton „dużych partii” zamyka chadecki Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) z 19 miejscami w parlamencie. Pozostałych 10 partii zdobyło po mniej niż 10 mandatów.
Do ostatecznego ogłoszenia wyników brakuje jeszcze danych z gminy Venray (Limburgia) oraz głosów korespondencyjnych, oddanych przez Holendrów mieszkających za granicą, którzy tradycyjnie głosują bardziej progresywnie. W 2023 r. wygrała tam Zielona Lewica-Partia Pracy (GroenLinks-PvdA), a D66 była czwarta, jednak zdobyła więcej głosów niż PVV. To może ostatecznie przesądzić o symbolicznym zwycięstwie D66.
Kim jest Jetten?
Jeśli Jetten obejmie urząd premiera, zapisze się w historii jako najmłodszy i pierwszy otwarcie homoseksualny szef rządu w Holandii. 38-letni polityk od lat nie ukrywa swojej orientacji i mieszka ze swoim partnerem Nicolasem Keenanem w Nijmegen. Keenan jest z pochodzenia Argentyńczykiem i zawodowym graczem hokeja na lodzie.
Jak zauważył dziennik „De Telegraaf”, jeśli Jetten obejmie urząd premiera, Holandia może mieć „najbardziej proeuropejskiego szefa rządu w swojej historii”. Portal Politico określił go mianem „marzenia europejskich federalistów”, a sam Jetten zapowiedział, że chce „skończyć z mówieniem »nie«” i popiera dalszą integrację Unii – w tym wspólne inwestycje obronne oraz reformy budżetowe.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744622-partia-d66-wygrala-w-holenderskich-wyborach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.