Szef Sił Służby Bezpieczeństwa (SBU) Wasyl Maluk poinformował, że Ukraina przeprowadziła tajną operację na terenie Rosji. „Dotąd nigdy tego nie ujawnialiśmy. Jednak krótko i zwięźle możemy powiedzieć, że jedna z trzech rakiet Oriesznik została skutecznie zniszczona na ich terytorium — na poligonie Kapustin Jar siłami HUR, SBU i SZRU” - przekazał Maluk podczas briefingu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Dodał, że uzyskano 100-procentowe potwierdzenie zniszczenia tej rakiety.
Zniszczenie było całkowite, była to bardzo udana operacja. Raportowano o niej wyłącznie Naczelnemu Wodzowi — prezydentowi Ukrainy, a także wiedziało o niej kilku prezydentów innych państw
— przekazał Maluk.
Według szefa SBU operację przeprowadzono „w momencie, gdy nazwy „Oriesznik” w zasadzie nikt jeszcze publicznie nie znał, nie używał, a Rosjanie wówczas szczególnie nią nie grozili”.
Jeśli się nie mylę, ta operacja została przeprowadzona dwa lata temu, latem
— doprecyzował.
Mamy uderzenia dalekiego zasięgu, działania na głębokim zapleczu przeciwnika dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Mówimy o odległości powyżej 130 km. Warto również podkreślić, że wykonując zadania naczelnego dowódcy — prezydenta Ukrainy — uderzamy wyłącznie w legalne cele: wydobycie i przetwarzanie ropy, co stanowi 90 proc. budżetu obronnego Rosji
— wyjaśnił.
Działania Ukrainy w głębi Rosji
Jak dodał, od początku roku w głębi terytorium Rosji przeprowadzono prawie 160 skutecznych uderzeń na obiekty wydobycia i przetwarzania ropy.
Jeśli chodzi o wrzesień i październik tego roku, to 20 obiektów. Wśród nich — sześć rafinerii, dwa terminale naftowe, trzy bazy paliwowe i dziewięć stacji przesyłowych ropy
— sprecyzował szef SBU.
Według Maluka doprowadziło to do ponad 20-procentowego niedoboru produktów naftowych na rynku wewnętrznym Rosji, zatrzymania 37 proc. mocy przerobowych oraz deficytu odpowiednich produktów naftowych w 57 regionach Rosji, a także zakazu eksportu benzyny do końca bieżącego roku.
Szef SBU przyznał, że przeciwnik dysponuje bardzo silną obroną przeciwlotniczą.
Najskuteczniej przeciwko naszym dronom dalekiego zasięgu działa rosyjski system Pancyr. Otóż od początku 2025 roku do dziś zniszczyliśmy 48 proc. wrogich Pancyrów
— podkreślił Maluk.
Rosjanie mają jeszcze możliwość użycia do sześciu rakiet Oresznik
— powiadomił podczas briefingu prezydent Ukrainy. Według Zełenskiego szacowany zasięg nowej rosyjskiej rakiety wynosi 5 tys. km, a jej wyrzutnie z czasem zostaną rozmieszczone na Białorusi.
Oriesznik rozmieszczony na Białorusi
Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rzecznik białoruskiego lidera Alaksandra Łukaszenki, Natallę Ejsmant poinformowała, że systemy Oriesznik zostaną rozmieszczone na Białorusi w grudniu. Wówczas Łukaszenka oznajmił, że rozmieszczenie przez Rosję w Białorusi hipersonicznych rakiet balistycznych Oriesznik jest odpowiedzią na eskalowanie sytuacji przez Zachód.
Dotychczas odbyły się dwa potwierdzone odpalenia pocisku Oriesznik. Pod koniec 2024 r. użyto go przeciwko zakładom rakietowym Piwdenmasz w Dnieprze na środkowym wschodzie Ukrainy, natomiast w lutym 2025 roku test przeprowadzony na poligonie w Rosji zakończył się niepowodzeniem; eksplozja pocisku nastąpiła tuż po odpaleniu.
