W USA udaremniono potencjalny zamach terrorystyczny! Dyrektor FBI: Aresztowaliśmy kilka osób. Miały planować brutalny atak w Halloween

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Kash Patel / autor: X/@NewYorkFBI
Kash Patel / autor: X/@NewYorkFBI

Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że służba aresztowała osoby planujące zamach terrorystyczny w Michigan. Nie podał jednak dotąd szczegółów potencjalnego zamachu.

Patel poinformował o akcji Biura we wpisie na platformie X.

Dziś rano FBI udaremniło potencjalny zamach terrorystyczny i aresztowało w Michigan kilka osób, które miały planować brutalny atak w weekend Halloween

— napisał, zapowiadając podanie szczegółów akcji wkrótce.

Drugi udaremniony zamach

Jest to już drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano 19-letniego byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który usiłował wtargnąć z karabinem do bazy wojskowej w Warren pod Detroit i przeprowadzić zamach w imieniu Państwa Islamskiego.

W poprzednich latach udaremniono również zamach prawicowych członków organizacji paramilitarnej, którzy planowali uprowadzić gubernatorkę stanu Gretchen Whitmer.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zamach terrorystyczny w Nowym Orleanie. FBI ujawnia, że sprawca działał sam. „Służby są pewne swojej oceny”

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych