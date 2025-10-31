Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że służba aresztowała osoby planujące zamach terrorystyczny w Michigan. Nie podał jednak dotąd szczegółów potencjalnego zamachu.
Patel poinformował o akcji Biura we wpisie na platformie X.
Dziś rano FBI udaremniło potencjalny zamach terrorystyczny i aresztowało w Michigan kilka osób, które miały planować brutalny atak w weekend Halloween
— napisał, zapowiadając podanie szczegółów akcji wkrótce.
Drugi udaremniony zamach
Jest to już drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano 19-letniego byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który usiłował wtargnąć z karabinem do bazy wojskowej w Warren pod Detroit i przeprowadzić zamach w imieniu Państwa Islamskiego.
W poprzednich latach udaremniono również zamach prawicowych członków organizacji paramilitarnej, którzy planowali uprowadzić gubernatorkę stanu Gretchen Whitmer.
tt/PAP
