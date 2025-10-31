Prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania rozdali wczoraj słodycze setkom dzieci podczas corocznej imprezy w Białym Domu z okazji Halloween. To element tradycji sięgającej 1958 roku. Nie obyło się również bez psikusa ze strony prezydenta Trumpa! Wszystko zostało nagrane. Nie zabrakło też uśmiechu Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych.
Odziany w czerwoną czapkę z napisem USA prezydent przez niemal godzinę rozdawał dzieciom przebranym w kolorowe kostiumy tabliczki czekolady Hershey’s i cukierki Twizzlers z pieczęcią Białego Domu. Wśród najbardziej kreatywnych przebrań były m.in. wózek przerobiony na okienko drive-thru McDonald’sa, kombinezony znane z serialu Squid Game czy przebrania imitujące Trumpa i Pierwszą Damę. Tym ostatnim prezydent przybił piątkę.
Cukierek i psikus!
Nie obyło się również bez psikusa ze strony prezydenta Trumpa. Tak jak w 2019 roku jednemu z przebranych (w tym roku za lampę, wówczas za „Minionka”) położył czekoladkę na głowie w taki sposób, że dziecko nie było w stanie do niej sięgnąć. Wywołało to również uśmiech Melanii Trump.
Impreza rozpoczęła się przy dźwiękach piosenki Michaela Jacksona „Thriller” odgrywanej przez wojskową orkiestrę przed południowym portykiem Białego Domu udekorowanym w pomarańczowe liście, dynie i napis „Halloween 2025”. Po niemal godzinie wręczania słodyczy rodzinom ustawionym w ciągnącej się na setki metrów kolejce Trump poinformował, że musi wziąć udział w wydarzeniu kampanii wyborczej przed wyborami stanowymi w Wirginii.
To długa kolejka. Prawie tak długa jak sala balowa
— żartował Trump, odnosząc się do jego kontrowersyjnych planów budowy ogromnej sali balowej przy Białym Domu.
Prezydent uczestniczył w imprezie dwie godziny po tym, jak wrócił do Waszyngtonu po kilkunastogodzinnym locie z Korei Płd.
Setki rodzin w Białym Domu
Do Białego Domu zaproszono z tej okazji setki rodzin, głównie policjantów, żołnierzy oraz rodziny adopcyjne i zastępcze oraz zwycięzców loterii biletów na imprezę. Słodycze otrzymywały też dzieci urzędników Białego Domu, m.in. rzeczniczki Karoline Leavitt oraz czołowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Wśród gości była też grupa Polek i młodych Polaków, którzy, jak powiedzieli PAP, przyjechali do Białego Domu na tę okazję z New Jersey.
Imprezy z okazji Halloween są organizowane w Białym Domu od 1958 r., zwykle przez Pierwsze Damy. Tradycję zapoczątkowała żona prezydenta Dwighta Eisenhowera, Mary „Mamie”.
