Trwa 1346. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 31 października 2025 r.
00:01. Zełenski: Rosjanie uderzyli w Elektrociepłownię Słowiańską, dwie osoby zginęły
Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Elektrociepłownię Słowiańską w obwodzie donieckim, w wyniku czego zginęły dwie osoby – poinformował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
ilka godzin temu nastąpił atak na Elektrociepłownię Słowiańską – uderzenie rosyjskimi bombami. Niestety, dwie osoby zginęły. Składam kondolencje ich bliskim. Są również ranni. To czysty terror. Normalni ludzie tak nie prowadzą wojny i taka rosyjska agresja musi spotkać się z właściwą reakcją świata
— zaznaczył Zełenski.
Prezydent poinformował również, że w czwartek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko prowadzi rozmowy z przedstawicielami państw G7, w tym z ministrami energetyki tej grupy.
To państwa, które z pewnością mogą wesprzeć Ukrainę i które to wsparcie okażą. Zapewniamy z nimi odpowiednią współpracę
— dodał.
