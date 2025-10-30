RELACJA. 1346. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Rosjanie uderzyli w Elektrociepłownię Słowiańską, dwie osoby zginęły

Trwa 1346. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Piątek, 31 października 2025 r.

00:01. Zełenski: Rosjanie uderzyli w Elektrociepłownię Słowiańską, dwie osoby zginęły

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Elektrociepłownię Słowiańską w obwodzie donieckim, w wyniku czego zginęły dwie osoby – poinformował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

ilka godzin temu nastąpił atak na Elektrociepłownię Słowiańską – uderzenie rosyjskimi bombami. Niestety, dwie osoby zginęły. Składam kondolencje ich bliskim. Są również ranni. To czysty terror. Normalni ludzie tak nie prowadzą wojny i taka rosyjska agresja musi spotkać się z właściwą reakcją świata

— zaznaczył Zełenski.

Prezydent poinformował również, że w czwartek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko prowadzi rozmowy z przedstawicielami państw G7, w tym z ministrami energetyki tej grupy.

To państwa, które z pewnością mogą wesprzeć Ukrainę i które to wsparcie okażą. Zapewniamy z nimi odpowiednią współpracę

— dodał.

red/PAP/X/FB

